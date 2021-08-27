Altın ve dolar yatırımcısı merakla takip ediyordu! FED'den açıklama geldi
Dolar ve altın yatırımcılarının merakla beklediği FED toplantısı yapıldı. ABD Merkez Bankası (FED), Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda önemli açıklamalarda bulundu.
Fed Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndaki konuşmasında, "Tahvil alımlarını azaltmaya bu yıl başlamak uygun olabilir" ifadelerini kullandı.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, "Tahvil alımlarını azaltmaya bu yıl başlamak uygun olabilir. Tahvil alımlarında azaltım doğrudan faiz artırım zamanlaması sinyali değil" dedi.