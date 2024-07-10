Altın pusuda! Kritik gün geldi!

Merkez Bankası tarafından açıklanan son faiz kararı sonrası dalgalanmaya başlayan altın yatay seyrini sürdürüyor. Piyasalar tetikte beklerken altın da enflasyon rakamlarını bekliyordu, o rakamlar açıklandı. Altın piyasası şimdi ABD'den gelecek kritik verilerin açıklanmasını bekliyor. Altın alıp satacaklar piyasayı takip edenler yatırım yapmak isteyenler altın fiyatlarını merak ediyor. İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada 10 Temmuz 2024 Çarşamba günü altın fiyatları.

Haziran ayı boyunca dalgalı seyrini sürdüren Altın; temmuz ayı ile birlikte toparlanmaya başladı. Peş peşe rekorlar kırması beklenen ve 3000 dolara çıkacağı ön görülen ons ve gram altın perşembe günü kaç liradan satılıyor? Yeni rekorlar peş peşe gelecek mi derken altın düşüşe geçmişti. Düğün sezonunun açılması sonrası altın fiyatları da bir anda fırladı gitti.

ABD'den açıklanacak rakamlara gözünü diken altın şimdi pusuda bekliyor. Peki altın yatırımı yapmak isteyenler için bu bir fırsat olur mu?

Gram altın dün piyasalarda 2.496,74 TL'den, çeyrek altın 4.126 TL'den, yarım altın ise 8.244 TL'den kapanış yaptı.

Peki 10 Temmuz 2024 Çarşamba günü gram, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada altın fiyatları.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

10 TEMMUZ 2024 DOLAR, EURO VE STERLİN KAPALIÇARŞI'DA NE KADAR?

Dolar alış satış : 32.7390 TL / 32.8840 TL

Euro alış satış: 35.3130 TL / 35.5460 TL

Sterlin alış satış: 41.5750 TL / 42.0090 TL

10 TEMMUZ 2024 DOLAR, EURO VE STERLİN SERBEST PİYASADA NE KADAR?

Dolar alış satış : 32,8761 TL / 32,9269 TL

Euro alış satış: 35,5725 TL / 35,6790 TL

Sterlin alış satış: 42,0634 TL / 42,2294 TL

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış / satış: 2.506,10 TL / 2.506,47 TL

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın alış / satış: 2.368,40 Dolar / 2.368,74 Dolar

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış / satış: 4.068 TL / 4.140 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış / satış: 8.160 TL / 8.271 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış / satış: 16.296 TL / 16.493 TL

GREMSE ALTIN NE KADAR?

Gremse altın alış / satış: 40.190,72 TL / 41.121,88 TL

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış / satış: 16.589,55 TL / 17.013,78 TL

GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN KAPALIÇARŞI FİYATLARI 10 TEMMUZ 2024

Gram altın alış satış : 2496.90 TL / 2535.42 TL

Çeyrek altın alış satış: 4065 TL / 4135 TL

Yarım altın alış satış: 8156 TL / 8264 TL