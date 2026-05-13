"Altın Kubbe" Trump’ın sonu olacak Pahalıya patlayacak

ABD Kongresi Bütçe Ofisi'nin (CBO), dün yayımladığı rapora göre, söz konusu füze sisteminin maliyeti ilk tahminlerin çok üzerinde çıktı.

Başkan Trump, geçen yıl "Altın Kubbe" füze savunma sisteminin tahmini maliyetini 175 milyar dolar olarak duyururken CBO, sistemin 20 yıllık geliştirme, konuşlandırma ve sürdürme maliyetini yaklaşık 1,2 trilyon dolar olarak öngördü.

CBO, toplam maliyetin 1 trilyon dolardan fazlasını çok katmanlı füze savunma sistemleri, uzay tabanlı erken uyarı ve takip sistemleri ile araştırma-geliştirme harcamalarının oluşturacağını değerlendirdi.

Kongre'nin ise programa şimdiye kadar yalnızca yaklaşık 24,4 milyar dolar ödenek ayırdığı belirtiliyor.

ABD Başkanı Trump, uzun süredir bahsettiği "Altın Kubbe" savunma sistemiyle ilgili resmi duyuruyu 20 Mayıs 2025'te yapmıştı.

Projenin, uzay tabanlı sensörler ve önleyiciler de dahil olmak üzere yeni nesil teknolojileri kara, deniz ve uzayda konuşlandıracak son teknoloji ürünü bir sistem olacağını ifade eden Trump, sistemin kendi görev süresi bitmeden hayata geçirileceğini ve inşasının toplam maliyetinin yaklaşık 175 milyar dolar olacağını belirtmişti.