  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
“İstanbul nimet nimet” diyen CHP kadroları İBB’yi iflasın eşiğine getirdi! Soygunun adı zarar oldu İran füze kapasitesini büyük ölçüde koruyor Trump’ı fena bozdular CHP belediyeye operasyon: Çok sayıda gözaltı var İhmal bizi bitirdi: Türkiye yok olmanın eşiğinde! Aile Çökerse Ülke Uçuruma Sürüklenir! "İktidara Yürüdüğü Öne Sürülüyordu” CHP’den kaçan kaçana! Eyüp Sultan Cami yaz sonu açılıyor Avrupa'nın en büyüğü Fransa'ya mühür olacak Ankara’da "Sanal Çetelere" şafak operasyonu: 19 gözaltı Mustafa Varank’ın “geyik” esprisi törene damga vurdu! Enerji Bakanı’nın yüzüne dikkat Türkiye güne dev operasyonla uyandı: '5 milyar 800 milyon TL' olarak açıklandı ABD’liler suikast girişimlerine inanmıyor Mallarını iyi tanıyorlar
Aktüel "Altın Kubbe" Trump’ın sonu olacak Pahalıya patlayacak
Aktüel

"Altın Kubbe" Trump’ın sonu olacak Pahalıya patlayacak

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
"Altın Kubbe" Trump’ın sonu olacak Pahalıya patlayacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Altın Kubbe" adıyla duyurduğu savunma projesinin maliyetinin 1,2 trilyon dolara ulaşabileceği bildirildi.

ABD Kongresi Bütçe Ofisi'nin (CBO), dün yayımladığı rapora göre, söz konusu füze sisteminin maliyeti ilk tahminlerin çok üzerinde çıktı.

Başkan Trump, geçen yıl "Altın Kubbe" füze savunma sisteminin tahmini maliyetini 175 milyar dolar olarak duyururken CBO, sistemin 20 yıllık geliştirme, konuşlandırma ve sürdürme maliyetini yaklaşık 1,2 trilyon dolar olarak öngördü.

CBO, toplam maliyetin 1 trilyon dolardan fazlasını çok katmanlı füze savunma sistemleri, uzay tabanlı erken uyarı ve takip sistemleri ile araştırma-geliştirme harcamalarının oluşturacağını değerlendirdi.

Kongre'nin ise programa şimdiye kadar yalnızca yaklaşık 24,4 milyar dolar ödenek ayırdığı belirtiliyor.

ABD Başkanı Trump, uzun süredir bahsettiği "Altın Kubbe" savunma sistemiyle ilgili resmi duyuruyu 20 Mayıs 2025'te yapmıştı.

Projenin, uzay tabanlı sensörler ve önleyiciler de dahil olmak üzere yeni nesil teknolojileri kara, deniz ve uzayda konuşlandıracak son teknoloji ürünü bir sistem olacağını ifade eden Trump, sistemin kendi görev süresi bitmeden hayata geçirileceğini ve inşasının toplam maliyetinin yaklaşık 175 milyar dolar olacağını belirtmişti.

45'e karşı 51 oy! Trump, Fed adayını senatoya onaylattı
45'e karşı 51 oy! Trump, Fed adayını senatoya onaylattı

Dünya

45'e karşı 51 oy! Trump, Fed adayını senatoya onaylattı

Sarı kafa Trump iyice azıttı! İran konusunda "vatana ihanet" suçlaması
Sarı kafa Trump iyice azıttı! İran konusunda "vatana ihanet" suçlaması

Dünya

Sarı kafa Trump iyice azıttı! İran konusunda "vatana ihanet" suçlaması

İran füze kapasitesini büyük ölçüde koruyor Trump’ı fena bozdular
İran füze kapasitesini büyük ölçüde koruyor Trump’ı fena bozdular

Dünya

İran füze kapasitesini büyük ölçüde koruyor Trump’ı fena bozdular

Trump yine bir şeyler deniyor! Venezuela'yı ABD'nin "51. eyaleti" yaptı
Trump yine bir şeyler deniyor! Venezuela'yı ABD'nin "51. eyaleti" yaptı

Dünya

Trump yine bir şeyler deniyor! Venezuela'yı ABD'nin "51. eyaleti" yaptı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23