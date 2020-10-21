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Ekonomi Altın için kritik açıklama: Devam etmesi için...
Ekonomi

Altın için kritik açıklama: Devam etmesi için...

Commerzbank analisti Daniel Briesemann, Asya altın talebine işaret ederek, altının yükselişine devam etmesi için yatırım talebine ihtiyacı olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 00:38:00 -
Altın için kritik açıklama: Devam etmesi için...

Commerzbank’a göre, güvenli liman altın, hamle yapmak için ABD teşvik görüşmelerini bekliyor. Commerzbank analisti Daniel Briesemann bu hususun şu an için merkezde yer aldığını belirtti.

Kriptokoin'in haberine göre; Briesemann ikinci teşvik yasasına ilişkin demokratlar ile cumhuriyetçiler arasında bir yakınlaşma olduğu söylentilerinin varlığına dikkat çekerek altın fiyatında gelişmelerin şimdi Başkanlık seçiminden önce bu yasanın onaylanıp onaylanmayacağına dayalı olduğunu söyledi.

Briesemann, piyasanın ikinci teşvik yasasını çok yakından takip edeceğini vurgulayarak bir anlaşmanın olması halinde ABD dolarında yaşanacak değer kaybının direk olarak altın fiyatına etki edeceğini ifade etti.

Altın talebi

Asya Altın talebine işaret eden Briesemann bu hususun fiyatlar üzerinde baskı oluşturan bir sessizliğe sebep olduğunu söylerken, ayrıca gümrük yetkililerinin [Eylül] verilerine göre, İsviçre'nin Hindistan’a sadece 5 ton altın, Çin’e ise sadece 1,5 ton ihraç ettiğini de bildirdi.

"Altının yükselişine devam etmesi için..."

Briesemann, konu ile ilgili, "Altının yükselişine devam etmesi için yatırım talebine ihtiyacı olduğu anlamına gelir. Bloomberg tarafından takip edilen altın ETF’lere yaklaşık 54 ton girişten de görülebileceği gibi, en azından Eylül ayında durum böyleydi. Buna göre, İsviçre geçen ay İngiltere’ye sadece 51 tonluk altın ihraç etti. Bu rakam Ağustos ayından daha fazla. Bununla birlikte, dünyanın en büyük altın ETF’sine ev sahipliği yapan ABD’ye ihracat daha da düştü” ifadelerini kullandı.

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