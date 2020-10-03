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Ekonomi Altın için bomba iddia!
Ekonomi

Altın için bomba iddia!

Ünlü analist Hubert Moolman, altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 16:52:00 -
Altın için bomba iddia!

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgının piyasaları etkisi tartışılırken önemli bir açıklamada ünlü analist Hubert Moolman’dan geldi.

Altın, dolar, Euro artışları rekor artışının 2008 yılında olduğu gibi kritik riskten kaçınmalar olduğunu belirtildi.

70’leri taklit ederse altın durdurulamaz

Kriptokoin haberine göre, 1970’lerde meydana gelen dolardaki düşüşten sonra altının 100 dolardan 850 dolara yükselmesi örnek gösterildi. Eğer altın 70’lerdeki durumu taklit ederse altın onsu 2000 doların üzerine çıkabilir denildi.

Önümüzdeki günlerde doların ciddi anlamda baskı altında kalması beklendiğini ve bu durumun, USD altın fiyatlarının artmasını önemli ölçüde destekleyeceği de ifade edildi.

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