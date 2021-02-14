Altın fiyatlarında kritik uyarı!

Teşvik paketlerinin artık sonuna gelindiğini vurgulayan Karabulut, "Özellikle 1.9 trilyon dolarlık bu teşvik paketinin enflasyon tarafına da olumsuz yansıyabileceği söyleniyor. Diğer taraftan ABD Hazine Bakanı Yellen'ın buna karşın araçların olduğunu belirtiyor. Yani artık teşvik paketlerinin sonuna geldik. Marjinal fiyat hareketlerinin oldukça sınırlı olduğunu görüyoruz" dedi.

"Ons altın fiyatları için 1820 dolar seviyesi önemli"

Ons altın fiyatları için 1820 dolar seviyesinin önemine dikkat çeken Karabulut, "Bu seviyenin altında kalınması durumunda ons altın fiyatları için 1750 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme bekliyorum" dedi.

"Altın fiyatları için hikayenin sonuna geldik"

Olumsuz koronavirüs aşısı haberlerinin altın fiyatları için yukarı yönlü bir etki yarattığını ifade eden uzman isim, "Genel itibariyle değerlendirirsek altının hikayesinin sonuna geldik. Hatta ben bitti diye düşünüyorum" dedi.

"Uzun zamandır konuşuluyor: teşvik paketi zaten fiyatlandı"

Özellikle 1820 dolar seviyesinin altında, ons altın fiyatları için 1790-1750 seviyesine kadar bir geri çekilme olabileceğini tahmin eden Karabulut, "Uzun zamandır teşvik paketinin konuşuluyor olması zaten beklentinin fiyatlandığını gösteriyor. Artık altın fiyatı itibariyle çok fazla hareketlenmelere neden olmuyor. Ben altının hikayesinin bittiğini düşünüyorum" dedi.