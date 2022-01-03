Altın fiyatlarında güçlenme devam ediyor! 6 haftanın en yüksek seviyesinde

Altın fiyatlarındaki dalgalı seyir yerini yükselişe bırakmaya başladı. Ons Altın 6 haftanın en yüksek seviyelerinde işlem görmeye başladı.

Fed'in faiz artırım hamlesinin yaklaşması, küresel enflasyon sorunu, koronavirüsün Omicron varyantının rekorlara neden olmasını umursamayan altın fiyatları hızlı yükselişte.

Yılın ilk işlem gününe 1828 dolar seviyesinden başlayan ons altın gün içinde en düşük 1824.3 dolar, en yüksek de 1831.8 dolar seviyesini gördü.

Gram altın da güçleniyor

Gram Altın fiyatları da ons altındaki güçlenmeyle yükseliş yaşıyor. Yılın ilk işlem gününe 786.5 liradan başlayan gram altın gün içinde en düşük 780.2 lira, en yüksek de 798.2 lirayı gördü.

1850 direnci aşılacak mı?

Ikon Menkul, altın fiyatları için analizde bulundu. İşte o değerlendirme:

XAUUSD – 1832 direncinden hafif kâr satışı ile başladı…

Ons altın yeni yıla sakin başladı ve Asya seansında stabil bir şekilde hareket etti. Geçtiğimiz Cuma 1832 direncine çok yaklaşan sarı metal, bu gece Asya seansında bu direnci geçemeyerek hafif bir şekilde geriliyor. Bu direncin aşılması, bizi 1850 direncine götürebilir. Bu bölgeden downtrend çizgisinin geçmesi açısından da 1800 direnci önemli olacaktır.

Bu gece gerçekleşen hafif kar satışının devamının gelmesi halinde 1812 ve 200 günlük ortalamaya yakın olan 1795 desteğini izliyor olacağız.

Destekler: 1812 – 1795 – 1781

Dirençler: 1832 – 1850 – 1870