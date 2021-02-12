Altın fiyatları yeniden düşmeye başladı!

Altın fiyatları, dün ciddi bir düşüş yaşayarak 1.845 dolardan 1.820 dolar civarına gerilese de haftanın başına göre çok az yukarıda. Gram altın, salı günü 422 TL’ye kadar çıktıktan sonra kademeli bir düşüşle neredeyse hafta başındaki seviyesine döndü. Gümüş ise 27 dolar civarında yatay bir seyir izliyor.

Küresel altın fiyatları, bu hafta Joe Biden’ın 1,9 trilyon dolarlık mali teşvik paketine dair beklentilerle yükseldikten sonra Jerome Powell’ın ABD’nin istihdam piyasasının tam bir toparlanmadan hala çok uzak olduğunu söylemesiyle düşüş eğilimine girdi.

Ons altın, 2021 yılında ilk 6 haftanın 4’ünü düşüşle kapatırken, Joe Biden’ın 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketine dair beklentilerin ağır basmasıyla bu haftayı yükselişle kapatmaya doğru ilerliyor. Perşembe günü itibariyle düşüş eğilimine geçen ons altın, 1.845 dolar civarından 1.820 dolara kadar düştü.

Gram altın, haftaya 410 TL civarında başladıktan sonra küresel altın fiyatlarındaki yükseliş ve Dolar/TL ’deki yatay seyirle beraber 420 TL’ye kadar yükselmişti. Küresel altın fiyatlarını takip eden gram altın da düşüş kaydederek 410 TL civarına geri döndü.

Gümüş, bu haftaya ons başına 27 doların altında başladıktan sonra ciddi bir yükseliş kaydederek neredeyse 28 dolar seviyelerine kadar ulaşmıştı. Salı günü akşam saatlerinden sonra düşüş eğilimine geçen gümüş, iki gündür 27 dolar civarında inişli çıkışlı bir seyir izliyor.

Ons altın fiyatı

Altın fiyatları, teşvik paketi beklentilerinin Jerome Powell’ın istihdam piyasasına dair yorumlarından ağır basmasıyla bu haftayı kazançla kapatmaya doğru ilerliyor. Altın, perşembe günü yüzde 1,31 değer kaybettikten sonra TSİ 08:10’da yüzde 0,18 düşüşle ons başına 1.822 dolar civarında işlem görüyor.

Gram altın fiyatı

Dolar/TL’deki düşüş ile beraber 28 Ocak’tan bu yana küresel altın fiyatlarından ayrışan gram altın, dolar kurundaki yatay seyirle beraber bu hafta ons altının hareketlerini takip etti. Gram altın, küresel altın fiyatlarındaki düşüşle 418 TL’den 412 TL’ye geriledi.

Gümüş fiyatı

Gümüş bu haftaya yükselişle başladıktan sonra düşüşe geçerek tüm haftalık kazançlarını geri vermeye doğru ilerliyor. Haftalık yüzde 0,35 yukarıda olan gümüş, cuma günü yatay bir seyirle 27,02 dolar civarında seyrediyor.