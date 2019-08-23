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Altın fiyatları ne kadar ?

Yatırımları olanlar ve altın yatırımı yapmayı amaçlayanlar altın fiyatlarını araştırıyor.

23 Ağustos 2019 Cuma 09:04
Altın fiyatları ne kadar ?

Altın fiyatları her zaman olduğu gibi yine en çok merak edilen konuların başında gelirken, çeyrek altın ve gram altın en çok takip edilen altın türlerinin başında yer alıyor. Ülkemizde altın geleneksel hediyeleşme aracı olarak da kullanıldığı için sıklıkla yatırımda da tercih ediliyor. Geleneklerimizde büyük bir yeri olan çeyrek altın, fiyatının çok yüksek olması sebebi ile yavaş yavaş yerini gram altına bırakıyor. İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 23 AĞUSTOS

İstanbul Kapalıçarşı’da 278,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 278,50 liradan, bin 834 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 855 liradan, 254 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 258 liradan, bin 792 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 812 liradan, 896 liradan alınan Yarım Ziynet 906 liradan ve 448 liradan alınan Çeyrek Ziynet 453 liradan satılıyor.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 09:04
  1. İstanbul
  2. Altın
  3. Çeyrek Altın
  4. Altın Fiyatları

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