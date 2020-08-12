Altın fiyatları için çılgın tahmin

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, 2020’nin ocak ayında Türkiye’de gramı 310 lirayı gösteren altının, pandeminin yayılmasıyla yükselmeye devam ettiğini belirterek “Salgının uzun süreceği, ciddi anlamda ekonomik kayıplara ve kaygılara yol açmaya devam edeceği düşüncesiyle, genel piyasada ons bazında fiyatların arttığını gördük. Ülkemiz de bundan etkilendi” dedi.

dunya.com'un haberine göre; Başman, "Her zaman için güvenli liman altındır. Bu kural yine değişmedi ve bu paralar altına, gümüşe, paladyuma, bakıra kaydı. Karşılığında da altının onsunu bugün 2 bin 60 dolarlarda görmeye başladık. Hız kesti mi, hayır, şu anda 2 bin 300 dolardan bahsediliyor, bu da gramı 600 liralarda bir rakama işaret ediyor.” ifadelerini kullandı.

Gram altın ne kadar?

12 Ağustos 2020 Çarşamba saat 17:49 itibariyle gram altın alış fiyatı 454 lira 80 kuruşken satışı ise 455 lira olarak görüldü.