  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Altın fiyatları düşecek mi? Altın bozdurulur mu?

Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? sorusu son günlerde büyük hareketlilik yaşanan altın ile ilgilenen yatırımcı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altının yükselmeye başlamasıyla altın satın alan bazı vatandaşlar bugün 12 Ağustos altın fiyatlarında düşüş yaşanmasının ardından Altın bozdurulur mu? Altın fiyatları daha da düşecek mi? sorularının yanıtını araştırıyor. İşte 12 Ağustos güncel altın fiyatları ve detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-08-12 17:47:00 -
Altın fiyatları düşecek mi? Altın bozdurulur mu?

Altın fiyatları ons tarafında 2075 dolarla, gram altın fiyatları ise 488 lira ile tarihi zirvesini yapmıştı. Altının yükselişi ardından gevşeme hareketleri gösteren altının onsu 2000 doların altına düşerek psikolojik sınırın altına geriledi. İşte gram, çeyrek, altında güncel rakamlar…

12 Ağustos altın fiyatları

Gram altın /Alış: 438,78 - Satış: 438,97

Çeyrek altın /Alış: 711,90 - Satış: 730,50

Yarım altın /Alış: 1.419,40 - Satış: 1.461,00

Cumhuriyet altını / Alış: 2.838,70 - Satış: 2.899,90

Altın fiyatları düşecek mi?

Altın fiyatları Covid-19 pandemi sürecinde tüm dünyada uygulanan düşük faiz bol likidite ve teşvik paketleriyle güçlendirdi. Ons altın fiyatları 2075 doları görerek tarihi zirvesini yeniledi. Gram altın ise ons altın tarafından gelen destekle 488 lirayı görerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altında bu hızlı yükselişin ardından vatandaş, "Altın fiyatları bugün ne kadar" sorusuna cevap ararken, uzmanlar, "Altın düşecek mi", "Altın yükselecek mi" sorularını masaya yatırarak, altın fiyatlamalarında gelecekte etkili olabilecek 2 önemli beklentiyi açıkladı.

Altın fiyatları 2016 yılında yaptığı dibin ardından yönünü yukarı çevirmişti. ABD Başkanı Trump'ın göreve gelmesiyle ABD'nin özellikle Çin ile ilgili politikasının sertleştiğini ifade eden ekonomistler, bu politikanın küresel piyasalarda risk iştahını baskılayan önemli bir etmen olarak ifade ederek bu durumun riskten kaçan yatırımcıyı altına ittiğini belirtti.

Analistler, altın fiyatları için 2 önemli kritik olduğunu belirtirken, bunlardan birincisinin yaklaşan ABD seçimleri olduğunu vurgularken ikincisinin ise koronavirüs aşı-tedavi sürecindeki gelişmeler olduğunu açıkladı.

İkinci olarak koronavirüste artan vaka sayılarının ikinci dalga beklentisini artırarak, ekonomilerin yeniden kapanma beklentisinin kuvvetlenmesi durumunda güvenli liman etiketine sahip altın talebinin artması beklentisi. Virüs konusunda olumlu tedavi ve aşı gelişmelerinin ise altın talebini düşüreceği beklentisi uzmanlar tarafından sıkça dile getiriliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hindistan-Çin gerilimi bu kez çok farklı noktaya ulaştı! Silahlar her an patlayabilir, füzeler ateşlenebilir
Dünya

Hindistan-Çin gerilimi bu kez çok farklı noktaya ulaştı! Silahlar her an patlayabilir, füzeler ateşlenebilir

Asya'da yaşanan gerilim tırmanıyor. Hindistan ile Çin arasında uzun süren sessizlik bu sabah itibariyle bozuldu. Hint yönetimi savaş jetleri..
Akdeniz'de sıcak anlar! F-16 Oruç Reis'in yanından böyle geçti
Gündem

Akdeniz'de sıcak anlar! F-16 Oruç Reis'in yanından böyle geçti

Türkiye adına Doğu Akdeniz'de sismik araştırma yapan Oruç Reis Gemisi'ne bir Türk F-16'sının selam verdiği anlara kameralara yansıdı. ..
Genç Parti hangi tarafta yer alacak? Cem Uzan ittifak kararını açıkladı
Siyaset

Genç Parti hangi tarafta yer alacak? Cem Uzan ittifak kararını açıkladı

Genç Parti’nin kurucu ismi olan Cem Uzan, önümüzdeki seçimlere ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı