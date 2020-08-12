Altın fiyatları düşecek mi? Altın bozdurulur mu?

Altın fiyatları ons tarafında 2075 dolarla, gram altın fiyatları ise 488 lira ile tarihi zirvesini yapmıştı. Altının yükselişi ardından gevşeme hareketleri gösteren altının onsu 2000 doların altına düşerek psikolojik sınırın altına geriledi. İşte gram, çeyrek, altında güncel rakamlar…

12 Ağustos altın fiyatları

Gram altın /Alış: 438,78 - Satış: 438,97

Çeyrek altın /Alış: 711,90 - Satış: 730,50

Yarım altın /Alış: 1.419,40 - Satış: 1.461,00

Cumhuriyet altını / Alış: 2.838,70 - Satış: 2.899,90

Altın fiyatları düşecek mi?

Altın fiyatları Covid-19 pandemi sürecinde tüm dünyada uygulanan düşük faiz bol likidite ve teşvik paketleriyle güçlendirdi. Ons altın fiyatları 2075 doları görerek tarihi zirvesini yeniledi. Gram altın ise ons altın tarafından gelen destekle 488 lirayı görerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altında bu hızlı yükselişin ardından vatandaş, "Altın fiyatları bugün ne kadar" sorusuna cevap ararken, uzmanlar, "Altın düşecek mi", "Altın yükselecek mi" sorularını masaya yatırarak, altın fiyatlamalarında gelecekte etkili olabilecek 2 önemli beklentiyi açıkladı.

Altın fiyatları 2016 yılında yaptığı dibin ardından yönünü yukarı çevirmişti. ABD Başkanı Trump'ın göreve gelmesiyle ABD'nin özellikle Çin ile ilgili politikasının sertleştiğini ifade eden ekonomistler, bu politikanın küresel piyasalarda risk iştahını baskılayan önemli bir etmen olarak ifade ederek bu durumun riskten kaçan yatırımcıyı altına ittiğini belirtti.

Analistler, altın fiyatları için 2 önemli kritik olduğunu belirtirken, bunlardan birincisinin yaklaşan ABD seçimleri olduğunu vurgularken ikincisinin ise koronavirüs aşı-tedavi sürecindeki gelişmeler olduğunu açıkladı.

İkinci olarak koronavirüste artan vaka sayılarının ikinci dalga beklentisini artırarak, ekonomilerin yeniden kapanma beklentisinin kuvvetlenmesi durumunda güvenli liman etiketine sahip altın talebinin artması beklentisi. Virüs konusunda olumlu tedavi ve aşı gelişmelerinin ise altın talebini düşüreceği beklentisi uzmanlar tarafından sıkça dile getiriliyor.