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Altın fiyatı yerel seçimlere kilitlendi

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık, "Gram altın, 220-225 TL bandı arasında gidip geliyor. Seçime kadar altın fiyatlarında çok büyük bir oynama beklemiyorum." dedi.

04 Şubat 2019 Pazartesi 08:54
Altın fiyatı yerel seçimlere kilitlendi

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yaptığı son toplantıda faizi sabit tutması ve bu yıl faizi artırmayacağı yönünde sinyaller vermesinin, altının dünyada güçlenmesini sağladığını belirterek, Fed kararı sonrası 1,326 dolarla 30 Nisan 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gören altının ons fiyatının, cuma günkü kapanışta 1,317-1,320 dolar bandında olduğunu söyledi. 

Fed'in son dönemde takındığı "güvercin" tavır sonucu doların uzun süredir piyasada devam eden popülerliğinin de azaldığını ifade eden Atayık, şunları kaydetti:

"Kuşkusuz altının bu yükseliş trendinde, fonların ve merkez bankalarının tahvil ve borsa piyasasından çıkarak altına yönelmesi de etkili oldu. Çin’in son imalat verilerinin beklentilerin altında düşük gelmesi ve Amerika’da resesyon ihtimalinin dile getirilmeye başlanması da altının tahtını daha da sağlamlaştırıyor. Altının yurt dışı piyasalarında önünü kesecek diğer önemli gelişme ise ABD-Çin arasındaki ticaret savaşında uzlaşı işaretlerinin gittikçe güçlenmesi ve bunun piyasalar tarafından satın alınmasıdır."

"Piyasa, ekonomi yönetiminin duruşu ve önlemlerini fiyatlıyor"

Mustafa Atayık, altının; dışarıda Fed'in kararını, iç piyasada ise Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminin duruşu ve aldığı önlemleri fiyatladığını ifade ederek, piyasanın tüm paydaşlarının gözünü gelişmelere diktiğini söyledi.

Atayık, "Tabii ki 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler, piyasaların fiyatlandırma konusunda sonucunu merakla beklediği en önemli gündem maddesi olarak karşımızda duruyor. Gram altın, 220-225 TL bandı arasında gidip geliyor. Seçime kadar altın fiyatlarında çok büyük bir oynama beklemiyorum." diye konuştu.

"Yatırımcılar, bekle-gör politikasıyla hareket ediyor"

İKO Başkanı Atayık, kuyumculuk sektörünün fiyat artışları ve kredi kartına getirilen taksit yasağı nedeniyle zor bir yılı geride bıraktığını ve iç piyasada oluşan kayıpların ihracatla kapatılmaya çalışıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türk kuyumculuk sektörünün ihracatı 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 35 artışla 4,5 milyar dolara çıktı. Tüm olumsuz tabloya rağmen 2018'de iç piyasada da 6 milyar dolara yakın satış gerçekleşti. Genel tüketici eğilimini göz önünde tuttuğumuzda, fiyatlar yükseldikçe yatırımcılarımızın bekle-gör politikasıyla gelişmeleri kenardan izlemeyi tercih ettiklerini görüyoruz. Ne zaman ki fiyatlar yönünü aşağıya çevirirse ancak o zaman talepte bir kıpırdanma görüyoruz. Ocak ayında oluşan fiyatlar, satış için istenen ve talep edilen rakamlar olmadığından altın bozdurmada da olağan dışı bir hareketten söz edemeyiz. Kapalıçarşı ve semtlerde alım yönünde bir hareketin oluşması için yatırımcılarımızın, altının gram fiyatının 210-200 TL seviyelerine gelmesini beklediklerini söyleyebiliriz."

Atayık, yerel seçim sonuçlarının döviz ve gram altın fiyatında belirleyici olacağını da söyledi.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 08:54
  1. İstanbul
  2. altın fiyatları
  3. İKO
  4. Mustafa Atayık
  5. yerel seçim
  6. Anadolu Ajansı

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