Altın alacaklara uyarı! Analistler açıkladı

Çeyrek altının 782 lira ve gram altın fiyatının 476 liradan işlem gördüğü piyasada uzman analistlerden altın yatırımcılarına bir uyarı geldi.

ABD Temsilciler Meclisi’nin 2.2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketinin onaylanmasına rağmen, pakete ilişkin belirsizklerin sürdüğünü belirten analistler, ABD Başkanı Donald Trump’ın koronavirüse yakalanması sonra seçim sürecinin de nasıl etkileneceğini gündeme alınması gerektiğini belirtti.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı ile Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan altında 1.900 doların destek konumuna geldiğini, 1.945 doların ise direnç olarak izleneceğini ifade etti.