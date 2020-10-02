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Ekonomi Altın alacaklara uyarı! Analistler açıkladı
Ekonomi

Altın alacaklara uyarı! Analistler açıkladı

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 476 liradan işlem görürken analistlerden altın yatırımcılarına önemli uyarı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 11:42:00 -
Altın alacaklara uyarı! Analistler açıkladı

Çeyrek altının 782 lira ve gram altın fiyatının 476 liradan işlem gördüğü piyasada uzman analistlerden altın yatırımcılarına bir uyarı geldi.

ABD Temsilciler Meclisi’nin 2.2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketinin onaylanmasına rağmen, pakete ilişkin belirsizklerin sürdüğünü belirten analistler, ABD Başkanı Donald Trump’ın koronavirüse yakalanması sonra seçim sürecinin de nasıl etkileneceğini gündeme alınması gerektiğini belirtti.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı ile Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan altında 1.900 doların destek konumuna geldiğini, 1.945 doların ise direnç olarak izleneceğini ifade etti.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

Ragıp Günbilir

Yeniakit gazetemizde hergün “altın alacaklara uyarı” başlıklı haberleri görüyoruz. Demek ki millet altın dolar yuro alma derdinde, geçim derdi yok. Millette para var demek ki. Millette Para olmasa bu haberler niye böyle çıksın ki? Herkes şuan altın alıyor, para çok. Yaşasın bakanımız Berat Albayrak. Ekonomi süper.
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Dadaş

Merkez bankası müdahale etmeli..... Vallahi durum vahim
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