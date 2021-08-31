Altın alacaklar için İslam Memiş'ten flaş uyarı! 'Sürpriz olmaz ama böyle para kazanmak artık...'

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten gram altının fiyatına yönelik dikkat çeken bir tahmin geldi. Memiş, gram altında büyük yükselişlerin geleceğini, orta vadede 600 lira bandının görülmesinin sürpriz olmayacağını belirtti.

Altın fiyatlarında güçlenme devam ediyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın Cuma günü yaptığı konuşma sonrasında dolarda küresel çapta düşüş eğilimi gerçekleşti. Bundan dolayı altına olan talepte de artış yaşandı.

Ons altın fiyatları bu sabah 1816 dolara kadar yükseliş kaydetti. Saat 08:06 itibariyle 1815 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Gram altın fiyatları ons altındaki yükselişe paralel olarak güç kazanmaya başladı. Güne 487 liradan başlayan gram altın en düşük 486.8 lira, en yüksek 489.3 lira seviyesini gördü.

Altında fiyatlar merak konusu iken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten altına yönelik dikkat çeken bir tahmin geldi.

600 lira sürpriz olmaz

Altın piyasasında büyük manipülasyonların yaşandığını ve küresel finans baronlarının altın üzerinde baskı kurduğunu dile getirerek yatırımcılara satış yapmaması noktasında uyarıda bulunan Memiş, gram altında büyük yükselişlerin geleceğine vurgu yaparak, ''Gram altının orta vadede 600 lira bandını görmesi sürpriz olmaz.'' dedi.

Al sattan para kazanmak mümkün değil

Kısa vadeli tabloya bakılmaması noktasında altın yatırımcısını da uyaran Memiş, ''Al sattan para kazanmak mümkün olmayacak. Altın uzun vadede dolardan ve bütün kağıt paralardan fazla kazandıracaktır. Kısa vadeli fiyat hareketleri sizi yanıltmasın” diye konuştu.