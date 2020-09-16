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Ekonomi Altın alacaklar dikkat! Uzman isim o saati işaret etti
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! Uzman isim o saati işaret etti

Altın fiyatlarında dalgalanmalar sürerken yatırımcılar gözlerini FED'in bu akşam yapacağı toplantıya çevirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-16 12:13:00 - 2020-09-16 12:14:29
Altın alacaklar dikkat! Uzman isim o saati işaret etti

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar sürerken yatırımcılar ve vatandaşlar, sürecin nasıl olacağına ilişkin tahminler yürütüyor.

Kısa sürede 465 seviyelerinden 473 bandına çıkan altının 500’leri göreceği iddia ediliyor.

Bu gelişmeler yaşanırken piyasalar bu akşam 21'de yapılacak olan FED toplantısına kilitlendi.

İntegral Yatırım Satış Müdür Yardımcısı Meryem Gürsoy, FED Başkanı’nın bu akşam yapacağı açıklamalarının özellikle altın üzerinde büyük bir etkisinin olacağını söyledi.

A Haber kanalında açıklamalarda bulunan Meryem Gürsoy, FED toplantısından çok net açıklamalar beklemediğini kaydederek, virüs ile ilgili klasik gidişat açıklamalar yapılacağını belirtti.

Gürsoy açıklamasının devamında, ‘FED’den gelecek açıklamalar özellikle altın üzerinden etkili olacak’ dedi.

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