Altın alacaklar dikkat Kritik sınır aşıldı!

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı. İç piyasada gram altın 508 liradan, çeyrek altın 824 liradan, Cumhuriyet altını da 3.391 liradan işlem görüyor.

Analistler, altının ons fiyatının üst üste 3'üncü haftayı da yükselişle kapatmaya hazırlandığına işaret ederek, küresel borsalardaki volatil seyir ve riskli varlıklardan kaçışın yanı sıra dolar endeksinin 90 psikolojik sınırının üzerinde tutunamamasının söz konusu yükselişte etkili olduğunu söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) öngörülenden daha önce faiz artırımına gideceği beklentilerinin altının ons fiyatındaki yükseliş eğilimini yavaşlattı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,73 kazançla 1.451,84 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.439,36 puanı, en yüksek 1.465,56 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,18 artışla 1.370,77 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,62 primle 1.141,92 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 1,11 kazançla 1.879,22 puana yükseldi. Sanayi Endeksi ise yüzde 0,55 azalışla 2.686,00 puana geriledi.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,72 kazançla 506 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,69 artışla 3 bin 354 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,52 değer kazanarak 8,3850 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,97 artışla 10,2110 lira oldu.

Geçen hafta 11,8150 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,84 artışla 11,9140 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,16 kazançla 9,3510 liradan kapandı.