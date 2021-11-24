Altın alacaklar dikkat! 'Bu ihtimali unutmayın' diyerek uyardı

Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1796 dolar seviyesini; en düşük ise 1788 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.06 oranında yükselişle 1791 dolardan işlem gördü.

Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Eda Karadağ'dan ons altın fiyatlarına ilişkin çarpıcı bir tahmin geldi.

İşte Bigpara'da yer alan o açıklamaları:

ABD’de kısa hafta olmasına rağmen gelen açıklamalar piyasalarda oynaklığa neden olduğu gibi altının da ivme kaybettiği gözlemleniyor. Geçtiğimiz haftalarda, Fed toplantısından destek bulan tahvil alım programında azaltmaya başlayacaklarını duyuran Fed’in faiz konusunda aceleci olmayacaklarını belirtmesi, piyasada düşük faiz ortamının bir süre daha devam edeceğini sağlarken, altının da bu ortamdan beslenmesini desteklemişti.

Teknik olarak uzun süredir kıramadığı 1835 dolar seviyesini kırarak alımların 1870 – 1880 dolar aralığına doğru yükselişini izlemiştik. Ancak bu haftaki görünüm altının bu seviyeleri aşamamasına ve buralardan dönüşlere neden oldu. ABD Başkanı Biden, Fed Başkan adaylığı için yeniden J. Powell’ı önerirken, yardımcılığı için L. Brainard’ın ismini geçirdi. Senatonun onaylaması sonrası yeni dönemde Powell’ın devam etmesi, mevcut Fed politikasının ve düşük faiz ortamının da devam edeceği beklentisini güçlendirirken, doların ve tahvil faizlerindeki yükselişin hızlanmasına neden oldu.

"Ons altında ivme kaybına neden oluyor"

Son günlerde, enflasyonist endişeler nedeniyle tahvilde oynaklık izleniyordu. Fed’in enflasyon konusunda panik olmaması ve yükselişin “geçici” vurgusunu yinelemesi, piyasalarda endişe yaratıyor. Powell’ın görevde kalması da enflasyonda mevcut hikayenin devam edeceğinin göstergesi olarak yorumlanınca, tahvildeki yükseliş sürüyor ve yeniden yüzde 1,60 üzerinde seyir izleniyor. Dolar endeksi de haziran ayından bu yana yükselişini koruyor ve son zamanlarda 96,00 seviyesinin üzerinde ısrarcı kalıyor. Bu tablo karşısında ons altında ivme kaybına neden oluyor.

Altında geri çekilmelerin 1780 dolar seviyesinden destek bulduğu görülüyor. Altının bu hareketiyle temkinli olduğu izleniyor. Nedenlerine bakıldığı zaman aslında piyasanın enflasyon konusunda hala ikna olmadığı aynı zamanda yılın sonuna kadar az bir zaman kalmasına rağmen hala ABD endekslerinde bir düzeltme hareketi görülebilir tedirginliği sürüyor.

Diğer konu, petrol fiyatlarında oynaklığın sürmesi, ABD’nin koordineli bir şekilde birkaç ülkeyle rezerv satışı yapmayı planlamasına rağmen beklenen miktarın altında bir satış olacağına dair açıklamalar, petrol fiyatlarının yeniden yukarı yönlü tepki vermesine neden oluyor. Petroldeki bu tablo dünyada enflasyonun yükselişine devam edeceği yorumunu getiriyor ve kısa vadede enflasyonda geçici ifadesinin pek ikna edici olmadığını gösteriyor. Piyasada risk iştahı çok güçlü değil ve yukarıda bahsettiğim bir takım risklerin devam edecek olması, altının da temkinli hareket etmesini sağlıyor.

"Bu ihtimali unutmayın"

Buna rağmen, tahvil ve dolardaki hareket, yükselişin sürmesi bu temkinli seyrin yerini satışlara bırakabilir. Böyle bir ihtimali de unutmamak gerekiyor.

Yarın tam gün, cuma da yarım gün ABD’de piyasalar tatil olacak. ABD’de Şükran günü öncesi bugün veri akışı oldukça yoğun. 02-03 Kasım tarihlerinde yapılan Fed toplantısının tutanakları, ABD üçüncü çeyrek ikinci okuma GSYIH ve Fed’in yakından izlediği “Core PCE” olarak adlandırılan çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksi açıklanacak. Bu verilerin bugün için oynaklık yaratması beklenebilir. Core PCE verisindeki artış, tahvildeki yükselişin sürmesine neden olursa, altını baskılayabilir.

Teknik olarak, ons altında 1789 dolar ortalamasının geçtiği bir seviye olması sebebiyle kısa vadede izlenmesi gereken bir destek olarak karşımıza çıkıyor. Bu desteğin altına doğru bir eğimde 1780-1770 dolar destek alanı olarak takip edilebilir. Satışların daha da hızlanması durumunda 1720 dolar desteği ön plana çıkabilir. Yukarıda aylardır izlediğimiz 1835 dolar geçtiğimiz günlerde kısa vadede destek konumundaydı ancak yeniden direnç konumunda. Bu direncin üzerinde günlük kapanışlar oluşmadıkça, yükselişin devam etmesi zor olabilir.