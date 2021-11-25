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Ekonomi Altın alacaklar bu haber çok önemli! Mısırlı milyarder altın kararını duyurdu
Ekonomi

Altın alacaklar bu haber çok önemli! Mısırlı milyarder altın kararını duyurdu

Son dönemde milyonlar tarafından yatırım aracı olarak kulanılmaya başlanan Bitcoin, güvenli bir liman seçeneğini yansıtmıyor. Bu anlamda bazı milyarderler paralarını güvende tutmak amacıyla altına yatırım yapıyor. Bunlardan birisi de Mısırlı inşaat devi Onsi Sawiris’in oğlu Mısırlı milyarder işadamı Naguib Sawiris oldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 12:42:00 -
Altın alacaklar bu haber çok önemli! Mısırlı milyarder altın kararını duyurdu

Uluslararası piyasalarda altın güvenli liman olma özelliğini sürdürüyor. Bu anlamda Bitcoin ve çeşitli kripto paralar çıksa altın güçlü tutumundan taviz vermiyor.

Türkiye karşılığına bakacak olursak ons altın 1792 dolar, gram altın ise 697 liradan işlem görüyor. Türkiye'de gram altındaki ana yükseliş şu an dolardan kaynaklı duruyor. Çünkü ons altın bir süredir konumunu koruyor ve bu durumun gram altın tarafına yansıması çok düşük seviyede duruyor. Fakat ABD'den gelen verilere bakılırsa birçok uzman ons altın tarafında uzun vadede bir yükseliş bekliyor.

Öte yandan Mısırlı inşaat devi Onsi Sawiris’in oğlu Mısırlı milyarder işadamı Naguib Sawiris, Bitcoin'in hacklenmesinden korkuyor. Yine aynı şekilde kripto parayı tehlikeli buluyor.

Gelenekselci olan Sawiris ayrıca yaz aylarında parasının yüzde 30'unu altına yatırdı. Mısırlı isim hatta bu alanda yatırım tavsiyesinde bulundu.

Ons altının yükseleceğini düşünen ünlü iş adamının altına halen yatırım yaptığı tahmin ediliyor.

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