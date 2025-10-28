  • İSTANBUL
Gündem Altay Tankı teslim töreninde sürpriz: Başkan Erdoğan ve kurmayları limuzin Togg ile geldi
Gündem

Altay Tankı teslim töreninde sürpriz: Başkan Erdoğan ve kurmayları limuzin Togg ile geldi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Yerli üretim Altay Tankı’nın teslim töreni Ankara’da yapılıyor. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togg’un limuzin versiyonuyla katıldı. İlk kez görüntülenen araçta Erdoğan’ın kurmayları da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramankazan'da BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Yeni Altay Tankları Teslimat Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törene Togg'un limuzin versiyonuyla katılması dikkat çekti. Araçta bakanlar da yer aldı.

O anlar sosyal medyada viral oldu. Vatandaşlar limuzin Togg'un seri üretime çıkmasını istedi.

4
Yorumlar

Doğrucu

Yakışır, artık dış ülkelerede limuzin şeklinde satabiliriz.

Pençe

Yiyin efendiler patlayıncaya tıksırıncaya kadar yiyin elbet sayılı gününüz bitecek ve bu ülkeye ve insanlarına verdiğiniz yokluk yoksulluk ve adaletsizlik yarına kalacak ama yanınıza kalmayacak Emekli  
