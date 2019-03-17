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Altay-Kardemir Karabükspor: 4-0

26. haftayı -1 puanla son sırada geçen Kardemir Karabükspor'un bitime 8 hafta kala ligden düşmesi kesinleşti.

17 Mart 2019 Pazar 15:35
Altay-Kardemir Karabükspor: 4-0

Stat: İzmir Atatürk

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Şahan Yılmaz, Mehmet Yıldırım

Altay: Aydın Bağ, Ulaş Zengin, İbrahim Öztürk, Mustafa Murat Uslu, Serkan Sözmen, Ferhat Çulcuoğlu (Dk. 46 Tavares), Putsila (Dk. 73 Sinan Özkan), Tatos, İhsan Furkan Deniz, Kappel (Dk. 64 İbrahim Akın), Paixao

Kardemir Karabükspor: Furkan Kaçar, Arda Belen, Oğuz Eken, Ahmet Karadayı, Fatih Tultak, Berkay Yılmaz, Abdullah Sezgin, Emre Eser (Dk. 85 Doğukan Sabih Toksöz), Toykan Topuz (Dk. 88 Melih Berat Arslan), Fatih Kızılay (Dk. 46 Hüseyin Topbaş), Cihan Aydın

Goller: Dk. 9 ve Dk. 42 Paixao, Dk. 34 Kappel, Dk 88 İhsan Furkan Deniz (Altay)

Sarı kart: Dk. 47 İhsan Furkan Deniz (Altay)

Spor Toto 1. Lig 26. hafta mücadelesinde Altay, Kardemir Karabükspor'u 4-0 mağlup etti.

Bu sonuçla ligde 26. haftayı -1 puanla son sırada geçen Kardemir Karabükspor'un bitime 8 hafta kala ligden düşmesi kesinleşti.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 15:35
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