Altay Bayındır'ın hedefi A Milli Takım

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde iki tecrübeli isimden kaleyi devralan 20 yaşındaki genç file bekçisi Altay Bayındır'ın hedefi A Milli Futbol Takımı'nın da kalesini korumak.

MKE Ankaragücü A Takımı'nda 6 yıldır forma giyen genç futbolcu, AA muhabirine takımın son durumu, hedefleri ve altyapıya ilişkin görüşlerini aktardı.

Takımda Korcan Çelikay ve Johannes Hopf gibi tecrübeli iki kalecinin olduğunu hatırlatan Altay, "İkisi de çok değerli isimler. Sahaya çıktığımda sadece işime odaklanıyorum. Hocamın dediklerini saha içinde yapmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Altay, Korcan Çelikay'ın kendisine her zaman destek olduğunu belirterek, "Benim en büyük şanslarımdan bir tanesi de Korcan ağabeyin burada olması. Ağabeylik vasıflarını çok güzel bir şekilde yerine getiriyor. Saha içinde rekabetimiz var ama 'kim oynadı, kim oynamadı' söylemleri hiçbir zaman olmuyor. Sonuçta ikimiz de armanın başarısısı için mücadele veriyoruz." ifadelerini kullandı.

- Kulüplerdeki mali sıkıntılar

Kulüplerin maddi sıkıntılar yaşadığının hatırlatılması üzerine kaleci Altay, şu değerlendirmede bulundu:

"Kulüplerin içinde bulunduğu mali darboğazın benim için de benim gibi birçok kardeşim için de büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Süper Lig'e baktığınız da genç oyuncuyu bırakın, Türk oyuncu bile mevcut değil. Hep yabancı oyuncular. Genç oyunculara önem verilse, altyapıya özellikle tesis bazında olsun, ilgi alaka bazında olsun, bir çok şeyin farklı olabileceğini düşünüyorum. Bu konuda şanslı isimlerden biriyim. Ülke olarak gücümüz yüksek. Kaliteli oyuncular çıkarabileceğimizi düşünüyorum. Biraz sabredip, onlara biraz şans tanıyıp, onların öz güvenini yerine getirmek lazım."

- Hedefi A Milli Takım

MKE Ankaragücü'nün başarılı file bekçisi Altay Bayındır, en büyük amacının A Milli Takım kalesini korumak olduğunu söyledi.

Hedefleri konusunda basamak basamak düşündüğünü anlatan Altay, "Hocalarım görev veriyor ve ligde oynuyorum. En iyi şekilde kaleyi korumak görevim. Devamlılık sürecinden sonra tabii ki hedefler en üst, yani zirvedir. Ümit Milli Takım'da oynuyorum ancak A Milli Takım'da oynamak en büyük hedeflerimden bir tanesi." yorumunu yaptı.

"Dilerim ki MKE Ankaragücü'nde çok güzel, çok ciddi başarılara imza atarım." diyen genç file bekçisi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradan kulübüme güzel bir kazanç sağlayarak, Avrupa kulüplerine gidebilirim. Hedefim ve düşüncelerim bu yönde. A Milli Takım kalesi ve Avrupa ligleri bundan sonraki hedeflerim. Süper Lig de A Milli Takım kalecilerinin seçildiği bir yer. Elimden gelen en iyi performansı sergilediğimde, A Milli Takım da bana yakındır diye düşünüyorum. Kaleciler genel olarak lider ruhlu insanlardır. Her türlü eleştiriyi de güzel iltifatları da kaldırmak gerekiyor. Ayağı yere sağlam basmak gerekiyor ki hatayı en aza indirgeyesin. Her futbolcu profesyonel düzeyde olsa dahi hata yapabiliyor. O yüzden bir çok kişi kaleciliğin nankör bir meslek olduğunu söylüyor. Öyle de zaten."

- "Bu camiada herkesin üzerine düşen bir iş vardır"

MKE Ankaragücü'ndeki düşüşü de değerlendiren Altan Bayındır, "Geniş kapsamlı bir konu. Bu camiada herkesin üzerine düşen bir iş vardır." dedi.

Kaleci Altay, şöyle devam etti:

"Futbolcu, profesyonelliğinden dolayı saha çıktığında elinden gelenin en iyisini yapmak zorundadır. Şartlar kötüdür, para alınamıyordur, bunu herkes görebiliyor. Sonuçta biz sahaya çıkıyoruz ve bir arma temsil ediyoruz. Bu armayı en iyi şekilde temsil etmemiz gerekiyor. Bu kapsamda herkesin suçu vardır. Suçlu aramak yerine, birlik ve beraberliği en üst safhaya çekip, bu kötü durumdan nasıl çıkabilirizi araştırmak MKE Ankaragücü için en sağlıklı şey olur."

Kaleci olarak kendisine bir örnek almadığını belirten Altay, "Dünya çapında çok iyi isimler var. Buffon olsun, David de Gea olsun. Bir çok kalecinin güzel hareketlerinden alabildiklerimi alarak bu hareketleri kendime kurgulamak benim amacım. 'Şu kaleciyi örnek alıyorum' diyebileceğim bir kaleci yok. Bu konuda bir çok kaleci var." şeklinde konuştu.

- "Benim kulübüm MKE Ankaragücü"

Her futbolcunun hayalinde büyük kulüplerde forma giymek olduğunun hatırlatılması üzerine Altay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Benim kulübüm MKE Ankaragücü. Benim başarılı olmasını istediğim kulüp, oynadığım kulüptür. Ben buradan ekmek yiyorum. Tarafı olduğum bir takım yoktur. Benim için en büyük başarı MKE Ankaragücü'nün başarısıdır. Gerçekten aklımda başka bir kulüp yok."