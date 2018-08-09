Alpay'dan sürpriz ziyaret!

Altınordu'nun Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'nde kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan ile bir araya gelen Özalan, tesislerdeki ortamın bir futbolcunun sağlıklı şekilde gelişimi için düzenlendiğini gördüğünü belirtti.

Altınordu'nun milli takımlara gönderdiği oyuncuların sayısının ortada olduğunu aktaran Özalan, şunları kaydetti:

"Freiburg, Roma ve Fenerbahçe'ye kazandırılan futbolcular, şampiyonluklar ve tesisler... Etkileyici bir tablo ile karşılaştım. Sayın Özkan'ın nezdinde bu işe emek veren herkese futbol ailesinin bir üyesi olarak teşekkür ederim. Ülkemizin Altınordu Kulübüne benzer yapılanmalara ihtiyacı var."

Mehmet Özkan ise Alpay Özalan'ın yıllarca A Milli Takım'da ve Premier Lig'de Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini vurguladı.

Milletvekili Özalan'ın şimdi ise edindiği bilgi ve birikimi en iyi şekilde değerlendirebileceği bir noktada olduğuna işaret eden Özkan, "Futbolun tam merkezinde yer alması, hem kendisi hem de kulüpler için büyük avantaj. Türk futbolu adına olumlu işler yapacağına inanıyorum. Değişim çabuk olmaz ama bir yerden başlamak gerekir. Sayın milletvekilim, bu topraklardan gerçek profesyonel futbolcular yetişebileceğini çok iyi biliyor. Her konuda destek vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Altınordu'nun 2018-2019 sezonunda giyeceği formalar kulübün sosyal medya hesaplarında tanıtıldı.

Ateş, su ve havadan ilham alınarak hazırlanan formalarda ateş için cesaret, hava için akıl ve mantık, su için de sevgi temaları ön plana çıkarıldı.

Altınordu bünyesindeki tüm genç takımlar da bu formaları kullanacak.