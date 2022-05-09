Alparslan Kuytul gözaltında mı?
Furkan Vakfı üyelerinin taşkınlık çıkartması, İslam karşıtı çevreler tarafından kullanılan bir provokasyon malzemesine dönüşmekte. FETÖ destekçisi Alparslan Kuytul, taraftarlarını polise karşı kıştırtmakta. Gelen son dakika haberine göre, emniyet güçleri Alparslan Kuytul için harekete geçti. Peki Alparslan Kuytul gözaltında mı? Alparslan Kuytul gözaltına mı alındı?
Furkan Vakfı’nın kurucusu Alparslan Kuytul’un eşi Semra Kuytul, kocasının sabah saatlerinde gözaltına alındığını Twitter hesabından duyurdu. Adana’da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında 21 yıla kadar hapis cezası istenen Alparslan Kuytul 2019 yılının Aralık ayında tahliye edilmişti.
4 Mayıs'ta polis ekiplerince gözaltına alınan, "vakıf faaliyetleri adı altında kuruluş amacı dışında faaliyetlerde bulunduğu" gerekçesiyle kayyum atanan ve kapatma davası devam eden Adana merkezli Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfının eski yöneticisi Alparslan Kuytul, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Alparslan Kuytul öncülüğündeki Furkan Vakfı üyeleri, önceki günlerde, Adana sokaklarını karıştırıp 37 polisi yaralamış, izinsiz gösteri sonucu yaşanan arbededen sonra da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef almışlardı.