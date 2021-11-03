Alparslan Büyük Selçuklu: İbrahim Yınal’ı kim oynuyor?

Alparslan İbrahim Yınal kim? Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde yer alan karakterler merak ediliyor. İbrahim Yınal karakterinin kim olduğu ve hangi oyuncunun bu rolü oynadığı araştırılıyor. Peki, İbrahim Yınal kim? İbrahim Yınal kim oynuyor?