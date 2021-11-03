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Medya Alparslan Büyük Selçuklu: İbrahim Yınal’ı kim oynuyor?
Medya

Alparslan Büyük Selçuklu: İbrahim Yınal’ı kim oynuyor?

Alparslan İbrahim Yınal kim? Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde yer alan karakterler merak ediliyor. İbrahim Yınal karakterinin kim olduğu ve hangi oyuncunun bu rolü oynadığı araştırılıyor. Peki, İbrahim Yınal kim? İbrahim Yınal kim oynuyor?

Yeniakit Publisher
2021-11-03 10:53:00 -
Alparslan Büyük Selçuklu: İbrahim Yınal’ı kim oynuyor?

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi için geri sayım başladı. Diziyi merak edenler ise karakterleri ve oyuncuları araştırmaya başladı. Peki, İbrahim Yınal rolünü kim oynuyor?

Alparslan Büyük Selçuklu: İbrahim Yınal’ı kim oynuyor?

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi 8 Kasım’da ilk bölümüyle ekranlara gelecek. İbrahim Yınal; Tuğrul Bey ve Çağrı Bey'in anne tarafından kardeşi, baba tarafından kuzenidir. Sultan Alparslan'ın, Kavurd Bey'in ve Süleyman'ın amcasıdır. Dizede İbrahim Yınal karakterini Uygar Özçelik oynuyor.

Uygar Özçelik kimdir?

Uygar Özçelik 1983'te Ankara'da dünyaya geldi. Özçelik, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezundur. Özçelik; Kaybolan Yıllar, Küçük Kadınlar, Genco, İstanbullu Gelin, Arıza gibi dizilerde rol aldı.

Alparslan Büyük Selçuklu Şehzade Mesud’u kim oynuyor?
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