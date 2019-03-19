Alp Disiplini Uluslararası Sarıkamış Kupası başladı

Türkiye Kayak Federasyonunca Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen Alp Disiplini Uluslararası Sarıkamış Kupası yarışları başladı.

Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki 5. pistte başlayan ve iki gün sürecek organizasyona Türkiye'nin çeşitli illerinden ve Ermenistan'dan katılan yaklaşık 80 sporcu, bugün yapılan 1. etap büyük slalom yarışlarında kıyasıya mücadele etti.

Kadınlar kategorisinde Türkiye'den Tayra Tunca birinci, Ayşe Durlu ikinci, Mina Baştan üçüncü, erkekler kategorisinde ise Türkiye'den Tiriel Luka Abromovic birinci, Kaan Samgül ikinci, Ermenistan'dan Ashot Karapetyan üçüncü oldu.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sarıkamış'ın kayak için mükemmel yer olduğunu belirterek, "Yarışları çok güzel bir havada ve atmosferde gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 80 sporcu yarışıyor. Sarıkamış her zaman çok güzel, bundan sonra da yarışmaları burada yapacağız." diye konuştu.

Oto, önümüzdeki yıl uluslararası snowboard yarışlarını Sarıkamış'ta yapmayı planladıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Burası çok güzel bir kayak merkezi. Gönül daha fazla ülkenin yarışlara katılmasını isterdi ama bu yarışlar Avrupa'daki yarışlarla çakıştığı için birçok ülke katılamadı. Bundan sonra tarihleri iyi ayarlamamız gerekiyor. Altyapıya çok önem veriyoruz, çok iyi kayakçılarımız yetişiyor. Hedefimiz, daha çok sporcuyla olimpiyatlara girerek daha iyi dereceler elde etmek."

Organizasyon, yarın yapılacak 2. etap büyük slalom yarışlarıyla tamamlanacak.