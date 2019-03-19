0553 313 94 23

Alp Disiplini Uluslararası Sarıkamış Kupası başladı

Türkiye Kayak Federasyonunca düzenlenen ve 2 gün sürecek yarışlar, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde başladı.

19 Mart 2019 Salı 14:43
Alp Disiplini Uluslararası Sarıkamış Kupası başladı

Türkiye Kayak Federasyonunca Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen Alp Disiplini Uluslararası Sarıkamış Kupası yarışları başladı.

Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki 5. pistte başlayan ve iki gün sürecek organizasyona Türkiye'nin çeşitli illerinden ve Ermenistan'dan katılan yaklaşık 80 sporcu, bugün yapılan 1. etap büyük slalom yarışlarında kıyasıya mücadele etti.

Kadınlar kategorisinde Türkiye'den Tayra Tunca birinci, Ayşe Durlu ikinci, Mina Baştan üçüncü, erkekler kategorisinde ise Türkiye'den Tiriel Luka Abromovic birinci, Kaan Samgül ikinci, Ermenistan'dan Ashot Karapetyan üçüncü oldu.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sarıkamış'ın kayak için mükemmel yer olduğunu belirterek, "Yarışları çok güzel bir havada ve atmosferde gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 80 sporcu yarışıyor. Sarıkamış her zaman çok güzel, bundan sonra da yarışmaları burada yapacağız." diye konuştu.

Oto, önümüzdeki yıl uluslararası snowboard yarışlarını Sarıkamış'ta yapmayı planladıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Burası çok güzel bir kayak merkezi. Gönül daha fazla ülkenin yarışlara katılmasını isterdi ama bu yarışlar Avrupa'daki yarışlarla çakıştığı için birçok ülke katılamadı. Bundan sonra tarihleri iyi ayarlamamız gerekiyor. Altyapıya çok önem veriyoruz, çok iyi kayakçılarımız yetişiyor. Hedefimiz, daha çok sporcuyla olimpiyatlara girerek daha iyi dereceler elde etmek."

Organizasyon, yarın yapılacak 2. etap büyük slalom yarışlarıyla tamamlanacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 14:43
  1. Alp Disiplini Uluslararası Sarıkamış Kupası yarışları
  2. Kars
  3. Sarıkamış
  4. Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Darbeci albay emri kimden aldığını söyledi
    1. Darbeci albay emri kimden aldığını..
    2. Ekrem İmamoğlu 88 caminin yapımına..
    3. İTSO’dan "İstihdam Zirvesi"
    4. Hollanda'daki tramvay saldırısı ile..
    5. Teröristbaşı Öcalan için özgürlük..
    6. Dilovası Batı Kavşağı çimleniyor
    7. Zeybekci: "Sorunları tek tek takvim..
    8. Aydemir: ‘Cumhur ittifakının paydası..
    9. Onbeşliler Atalarının izinden yürüdü
    10. Hollanda'daki silahlı saldırı
    11. HDP'li vekiller Murat Çepni ve Serpil..
    12. Kaymakam Koç, öğrencilerle buluştu
    13. Taliban militanları Afgan askerlerini..
    14. Brüksel’de bomba alarmı
    15. Yeni Zelanda saldırısının simgesi..
    16. Sarıgöl’de üzüm bağlarında bakım..
    17. "Garaj Günleri" ile şenlik tadında..
    18. Darende, Cumhur İttifakı’na güçlü..
    19. Kapıköy Gümrük Kapısı törenle açıldı
    20. Uluslararası Alp Disiplini 1. Etap..
    21. Seçimlerin gölgesinde tırmanan Keşmir..
    22. Alp Disiplini Uluslararası Sarıkamış..
    23. Michael Frey bıçak altına yattı
    24. Tunceli’de 8 yeni ambulans hizmete..
    25. ‘B4’ ve ‘SCC’ ile kodlanan 2 polise..
    26. Gülden Aydın kimdir? Gazeteci Gülden..
    27. MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz "Erken..
    28. Eggboy (yumurta çocuk) Will Connolly..
    29. Pakistan-İran sınırına tel örgü..
    30. İmamoğlu, “Biz büyük mitingimizi 1..
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı