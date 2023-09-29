Almayın bu doktorları uzmanlık sınavına! Uzman olsalar ne olacak ki...

Acilde bir doktor kaldı, çok acil vakalar dışındaki hastalar çevre ilçelere gönderiliyor.

Hipokrat yemini ayaklar altında!

17 pratisyen hekimin Tıpta Uzmanlık Sınavı'nı (TUS) gerekçe göstererek toplu halde istifa ettiği, hipokrat yeminini ayaklar altına alıp, acil servisi doktorsuz bıraktıkları öğrenildi.

Durumu çok acil olanların dışındaki hastalar çevre hastanelere yönlendiriliyor. Hastalar ise en yakın hastanenin 45 km mesafede olduğunu belirterek hastaneye doktor atanması gerektiğini belirtiyor.

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Üç gün önce 8 yaşındaki çocuğunu yüksek ateş, kusma gibi şikâyetlerle gece 02.00'de hastanenin acil servisine götürdüğü ancak doktor olmadığı için Niksar'a ya da Taşova'ya gidilmesi gerektiğinin kendisine söylendiğini belirten Selim K. adlı vatandaş, yaşadığı sıkıntıyı şöyle anlattı:

"Acil servise sıra almaya gittim" dediler ki 'sıra veremiyoruz.' Neden diye sordum, 'yeşil alanda doktorumuz yok' dediler. Ben de doktorun molaya çıktığını düşündüm. 'Bekleyeyim' dedim. 'Beklemeyin başka ilçelere gidin' dediler. 'Gece 03.00'te ben nereye gideyim?' diye sordum. En yakın ilçe yarım saat uzaklıkta. Dediler ki 'Pratisyen ve muayene edecek doktor yok. Doktor olmadığı için muayene yapamıyoruz. İsterseniz Niksar veya Taşova'ya gidin' dediler. Burası acil, 100 bin nüfuslu bir yerde nasıl acil doktoru olmaz? Aracımla Taşova Devlet Hastanesi'ne gittim, sabah 06.00'ya kadar çocuk hastanede yattı. Araba olmasa o saatte o yolu gitme şansım yok. Benim imkanım vardı gittim, ya olmayan ne yapacak? Arabam olmasa taksi ile giderim. Kaç kişinin böyle imkanı var? Burada başka hastane yok, özel hastane de yok. Acil serviste acil doktor nasıl olmaz? 17 pratisyen hekimin başhekimin, baskıları yüzünden gittiği iddia ediliyor. 100 bin nüfuslu bir yerin acil servisinde muayene olmaması skandal.

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