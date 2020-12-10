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Aktüel Almanya'nın Fas'taki Büyükelçilik binası yeniden inşa ediliyor
Aktüel

Almanya'nın Fas'taki Büyükelçilik binası yeniden inşa ediliyor

Yeniakit Publisher
2020-12-10 20:43:50 -
Almanya'nın Fas'taki Büyükelçilik binası yeniden inşa ediliyor

RABAT (AA) – Almanya’nın Rabat Büyükelçisi Dr. Götz Schmidt-Bremme, 20 yıldır kullanılan elçilik binasının yıkılarak yerine yenisinin inşa edileceğini duyurdu.

Büyükelçi Bremme, yaptığı yazılı açıklamada, yeni elçilik binasının hem Fas hem de Alman mimarisinden esinlenerek tasarlanacağını belirtti.

Çalışmalara 30 Kasım'da başlandığını aktaran Alman Büyükelçi, "Fas, Almanya ve Avrupa Birliği için çok önemli bir ortak. Bu, gelecekte de değişmeyecek. Tam tersine, Avrupa'ya yakınlık göz önüne alındığında, Fas ile iş birliği daha önemli olacak." ifadelerini kullandı.

Elçilik binasının yenilenmesi çalışmalarına Alman hükümetinin, yapıcı iş birliğini geliştirmeye olanak sağlayacak yeni bir dönem olarak baktığının altını çizen Bremme, 2021'in ilk yarısına kadar konsolosluk işlemleri için geçici bir bina açılacağı bilgisini verdi.

Bremme ayrıca iki ülke arasındaki ilişkilere de değinerek, Fas'ı Almanya için Arap dünyasının ve Afrika'nın en önemli ortaklarından biri olarak gördüklerini ve her zaman Rabat ile her düzeyde iyi ilişkiler geliştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

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