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Aktüel Almanya'nın enerji tüketimi Kovid-19 salgını nedeniyle azaldı
Aktüel

Almanya'nın enerji tüketimi Kovid-19 salgını nedeniyle azaldı

Yeniakit Publisher
2020-12-17 13:34:04 -
Almanya'nın enerji tüketimi Kovid-19 salgını nedeniyle azaldı

BERLİN (AA) – Almanya'nın birincil enerji kullanımının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle bu yıl geçen yıla göre yüzde 8,7 azaldığı öngörüldü.

Alman endüstri organizasyonu Enerji Dengeleri Çalışma Grubu, Almanya'nın bu yılki enerji kullanımına ilişkin geçici verileri açıkladı.

Buna göre, Almanya'nın enerji kullanımı 2020'de yüzde 8,7 azalarak 398,8 milyon ton kömüre eşdeğer olarak gerçekleşti.

İki Almanya'nın birleşmesinden bu yana ülkenin en yüksek enerji tüketiminin görüldüğü 2006 yılıyla mukayese edildiğinde bu yıl ülkede yaklaşık yüzde 21 daha az enerji tüketildi.

Avrupa'nın en büyük ekonomisinin enerji kullanımında görülen bu azalışın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sebep olduğu ekonomik kriz nedeniyle sanayide enerji tüketiminin azalması, enerji verimliliğinin artması ve kömür yerine diğer enerji kaynaklarına geçilmesiyle sağlanan enerji kaynak çeşitliliğinden kaynaklandığı ifade edildi.

Ülkenin enerji tüketimi 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 2,1 düşüşle 437,8 milyon ton kömüre eşdeğer olarak gerçekleşmişti.

Almanya'da toplam sera gazı emisyonu, tüketimde yenilenebilir enerjinin payının artması ve düşük tüketim nedeniyle bir önceki yıla göre yüzde 12 azalarak 80 milyon ton karbondioksit (CO2) eş değeri oldu.

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