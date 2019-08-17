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Almanya'da şok iddia! Eski istihbarat başkanı ihraç edilecek

Almanya'da eski istihbarat başkanının partisinden ihracı tartışılıyor. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Karrenbauer, parti üyesi eski Anayasayı Koruma Teşkilatı (İç İstihbarat Servisi) Başkanı Hans-Gerog Maassen'i partiden ihraç etmeyi gündeme taşıdı.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 17:34
Almanya'da şok iddia! Eski istihbarat başkanı ihraç edilecek

Birkaç hafta önce Savunma Bakanı olarak da atanan Kramp-Karrenbauer, Funke Medya Grubu bünyesinde bulunan gazetelere yaptığı açıklamada, Maassen'in artık Anayasayı Koruma Teşkilatından sorumlu olmamasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Kramp-Karrenbauer, Maassen'i partiden ihraç etmeyi düşünüp düşünmediğine ilişkin bir soruya da "Bir kişiyi partiden ihraç etme konusunda yüksek engellerin bulunmasının iyi sebepleri var. Ancak ben artık Maassen'i CDU'ya gerçekten bağlayan bir tutumunu görmüyorum." yanıtını verdi.

CDU'da farklı görüşlerin olmasına partinin tahammül edebileceğini belirten Kramp-Karrenbauer, ancak CDU içinde siyaset yapma maskesi altında siyasi muhalifleri kendi safında görmenin doğru bir tutum olmadığını kaydetti.

MERKEL PARTİYİ SOLA KAYDIRDI

Maassen ise Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, Karrenbauer'e bu düşüncelerini ifade etmesini tavsiye edenlerin kimlerin olduğunu bilmediğini belirterek, "Gerçekten partiden ihraç etme konusunda yüksek engeller var ancak bu engellerin beni koruyacağını hiç düşünmemiştim" dedi.

Maassen, kendisine yönelik suçlamaları da reddederek, partinin genel tutumundan ayrılmadığını, daha çok eski CDU Genel Başkanı ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yönetimi altında partinin sola kaydığını savundu.

MERKEL İLE TERS DÜŞTÜ

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin muhafazakar kanadı "Değerler Birliği" üyesi olan Maassen, istihbarat servisinin başında bulunduğu sırada Merkel ile ters düşmüştü.

Hans-Georg Maassen, bir yıl önce Chemnitz kentinde bir Alman'ın öldürülmesinin ardından aşırı sağcıların göçmen ve mültecilere saldırıları konusunda yaptığı açıklamalardan dolayı tepki toplamıştı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Chemnitz'deki cinayetten sonra aşırı sağcıların göçmen ve mültecilerin peşine düşerek kovalanmasını kınamıştı.

Maassen ise burada insanların kovalanmadığını belirtmiş ve olayla ilgili sosyal medyada yer alan görüntünün "daha çok kamuoyunun dikkatinin başka yöne çevrilmesini sağlamak için yayınlanmış yanlış bir bilgi olduğunu" savunmuştu.

Öte yandan, Maassen'in 2015'te birkaç kez AfD'nin üst düzey yöneticileriyle bir araya geldiği ortaya çıkmış, bu görüşmelerde aşırı sağcı partinin, istihbaratın izlediği oluşumların arasına girmemesi için nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin bilgiler verdiği iddia edilmişti.

Geçen yılın eylül ayında görevden alınan Maassen göçmenlere ilişkin izlediği politikadan dolayı Merkel'e yönelik eleştirilerini sürdürmüş, "Değerler Birliği" grubu da geçmişte Merkel'in başbakanlıktan istifa etmesini talep etmişti.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 17:34
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