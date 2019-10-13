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Almanya’da PKK’lı hainler Türk marketine saldırdı

'Barış Pınarı Harekatı' sürecinde bozguna uğrayan PKK’nın yurt dışındaki yaklaşık 1500 haini, Nürnberg’in güneyinde bulunan Türk marketine saldırdı.

13 Ekim 2019 Pazar 08:53
Almanya’da PKK’lı hainler Türk marketine saldırdı

Olay, Nürnberg'de bulunan Türk marketinin önünde saat 16.30 sularında meydana geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı protesto eden terör örgütü PKK yanlısı yaklaşık bin 500 kişi, yürüyüş yaptıkları esnada önlerinden geçtikleri bir Türk marketine saldırdı.

PKK yanlıları, market sahibi Mustafa Ş.'nin 28 yaşındaki oğlu Ömer Ş.'yi başından sopayla yaraladı. Görüntülere göre polislerin saldırganlara müdahale ettiği görülürken, olay yerine takviye polis ekipleri sevk edildi.

Başkonsolos olay yerine geldi

Saldırının ardından markete gelen Türkiye Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz, polis yetkililerinden bilgi aldı. Polis Müdürü daha sıkı tedbirler alarak, böyle olaylara bir daha izin vermeyeceklerini ifade etti. Market sahibinin oğlu Ömer Ş'nin ise 2016'da da benzer bir saldırıya uğradığı öğrenildi. Terör örgütü PKK yanlılarının aynı gün içerisinde bir Türk kuaförüne de saldırı teşebbüsünde bulunduğu belirtildi.

Failler bir an önce yakalanmalı

Başkonsolos Serdar Deniz, polisten bu olaya çok hızlı bir şekilde müdahale etmelerini, saldırganların bir an önce yakalanıp yargı önüne getirilmesini istedi. Deniz, polislere, "Ben Başkonsolos olarak her bir vatandaşımın hakkını ve hukukunu korumakla görevliyim, sizden de vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamanızı istiyorum" dedi. Deniz, olayların büyümesi halinde iki ülkenin ilişkilerini zora gireceğini de belirterek, Türk vatandaşlarına provokasyona gelmemeleri konusunda uyarıda bulunarak, sağduyulu olmaları gerektiğini söyledi.

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 08:53
  1. Nürnberg
  2. Türk marketi
  3. Türk Silahlı Kuvvetleri
  4. Suriye
  5. PKK yanlıları
  6. Türkiye Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz
  7. Başkonsolos Serdar Deniz
  8. PKK

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