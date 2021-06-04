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Dünya Almanya'da koronadan ölenlerin sayısı açıklandı
Dünya

Almanya'da koronadan ölenlerin sayısı açıklandı

Almanya'da koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 89 bini aştı.

Yeniakit Publisher
2021-06-04 15:03:00 -
Almanya'da koronadan ölenlerin sayısı açıklandı

Robert Koch Enstitüsünden (RKI​​​​​​​) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 165 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu. Böylelikle ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 695 bin 633'e çıktı.

Son 24 saatte 86 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 89 bin 26'ya yükseldi.

Yeni vaka sayıları düşme eğilimini sürdürüyor

Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 29,7 olarak tespit edildi. 28 Mayıs'ta 40 olan bu sayı, dün 34,1 olarak açıklanmıştı.

14 Mayıs'ta 11 bin 136 olan yeni vaka sayısı da 21 Mayıs'ta 8 bin 769'a, 28 Mayıs'ta da 7 bin 380’e gerilemişti.​​​​​​​

Aşılama kampanyası

Almanya'da devam eden aşı kampanyasında 37 milyon 409 bin 415 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 16 milyon 708 bin 899 kişiye ikinci dozu yapıldı. Böylelikle ülkede 27 Aralık 2020'den bu yana toplam 54 milyon 118 bin 314 doz aşı uygulandı.​​​​​​​

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