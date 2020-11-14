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Aktüel Almanya’da kızı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan annenin eylemi devam ediyor
Aktüel

Almanya’da kızı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan annenin eylemi devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-11-14 15:07:19 -
Almanya’da kızı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan annenin eylemi devam ediyor

BERLİN (AA) - Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, başkent Berlin'de kızının evine dönmesi için aylardır yaptığı eylemi sürdürdü.

Maide T, kızının terör örgütü tarafından kaçırılışının birinci yılında eylemini başkentin merkezinde bulunan tarihi Brandenburg Kapısı’nın önündeki Paris Meydanı’nda yaptı.

Anne Maide T. ve beraberindeki göstericiler, "PKK bir virüstür. Bana çocuğumu kurtarmak için yardım edin" yazılı pankart açtı ve Nilüfer T'nin fotoğraflarını taşıdı.

Maide T. burada yaptığı açıklamada, terör örgütünün kızını tam 1 yıl 2 gün önce kaçırdığını belirterek bu konuya daha fazla dikkat çekmek için bugün Brandenburg Kapsı’nda eylem yaptığını belirtti.

Eylemine daha fazla kişinin destek vermesini isteyen Maide T, "Allah rızası için bu PKK belası çocuklarımıza, ailelerimize daha çok zarar vermesin, daha çok yayılmasın diye gelin benimle beraber olun ki birlik olalım. Bunların önünü keselim. Yoksa bunlar daha da yayılacak. Yapacağı kötülükler daha da çoğalacak.” dedi.

Maide T. bir anne olarak yüreğinin yandığını belirterek “Kesinlikle susmayacağım bütün kapıları zorlayacağım. Kızım gelene kadar çalmadık kapı bırakmayacağım. 'Bundan vazgeçti' diye kimse demesin. Asla vazgeçmeyeceğim.” ifadelerini kullandı.

Almanya'da 12 Kasım 2019'da "Okula gidiyorum" diyerek evden ayrılan kızından haber alamayan Maide T, daha önce bölücü terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen "Navende Kurdistaniyen li Berlin" derneğinin önünde, kent merkezindeki Brandenburg Kapısı'nda, Federal Meclis ve Başbakanlığın önünde eylem yaparak kızının kurtarılmasını istemişti.

Maide T. şubattan bu yana terör örgütü PKK'ya karşı eylem yapıyor.

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