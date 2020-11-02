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Aktüel Almanya'da imalat sektöründe toparlanma Kovid-19'da yeni tedbirler öncesi devam etti
Aktüel

Almanya'da imalat sektöründe toparlanma Kovid-19'da yeni tedbirler öncesi devam etti

Ülkede imalat sektörü PMI, ekimde 1,8 puan artarak 58,2 puana yükseldi - IHS Markit Ekonomisti Phil Smith: - "Belki de daha fazla firmanın Kovid-19 öncesi üretim seviyelerine geri dönmesi büyümenin yavaşlamak üzere olabileceğinin bir işareti"

Yeniakit Publisher
2020-11-02 14:01:59 -
Almanya'da imalat sektöründe toparlanma Kovid-19'da yeni tedbirler öncesi devam etti

BERLİN (AA) - Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısının artmasına rağmen ekimde toparlanmaya devam ederek Mart 2018’den beri en yüksek seviye olan 58,2 puana ulaştı.

IHS Markit, Almanya'nın ekim ayı imalat sanayi PMI nihai verisini açıkladı. Buna göre, ülkede eylülde 56,4 olan imalat PMI, ekimde 1,8 puan artarak 58,2 puana yükseldi. Böylece imalat PMI verisi, Mart 2018’den beri en yüksek seviyeyi görmüş oldu.

IHS Markit Ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Almanya’da imalat sanayisinin toparlanmaya devam ettiğini belirterek, Avrupa’da artan Kovid-19 vaka sayılarının bu toparlanmayı gölgelediğini vurguladı.

Smith, "Belki de daha fazla firmanın Kovid-19 öncesi üretim seviyelerine geri dönmesi büyümenin yavaşlamak üzere olabileceğinin bir işareti. Ekimde yedi aydır üretim beklentilerinde ilk gerilemeyi gördük. Bu gerileme, Avrupa'da artan Kovid-19 vaka sayısı ve onunla birlikte gelen arz ve talebin bozulmasına yönelik yenilenen tehdidinin artmasıyla birlikte geliyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan, IHS Markit, öncü verilerle ekim imalat PMI verisini 58 puan olarak açıklamıştı.

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeye işaret ederken, 50 puanın altı daralmayı gösteriyor.

Alman ekonomisi, hanehalkı tüketiminin, yatırımların ve ihracattaki artışın etkisiyle bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,2 genişlemişti.

Almanya’da salgının yayılmasının önlenmesi ve vakalardaki artış hızının düşürülmesi için Başbakan Angela Merkel ile eyalet başbakanları 28 Ekim’de yeni kısıtlayıcı tedbirler almıştı.

Buna göre, bugünden itibaren geçerli olmak üzere ekim sonuna kadar tiyatro, sinema, opera ve konser salonları kapalı kalacak, spor salonları, yüzme havuzları, eğlence alanları, masaj ve kozmetik salonları hizmet vermeyecek.

Amatör seviyede yapılan takım sporları da yasaklanırken, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) gibi profesyonel seviyede yapılan spor müsabakalarına seyirci alınmayacak.

Mağazalar, 10 metrekareye 1 kişi bulunacak şekilde müşteri kabul edebilecek. En fazla iki hanenin bir araya gelmesine izin verilecek. Okullar ve kreşler ise açık kalacak.

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