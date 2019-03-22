Almanya'da ikinci skandal! Mesut Özil'den sonra İlkay Gündoğan'a da saldırdılar

Alman Milli Takımı forması giyen Mesut Özil'e yapılan ırkçı saldırıların ardından şimdide İlkay Gündoğan ve Sane hedef alındı.

Ülkedeki tanınır basketbol yorumcularından Andre isimli şahıs, sosyal medya hesabından takımın yıldızları İlkay Gündoğan ve Sane'ye ırkçı hakaretlerde bulundu.

Emniyet harekete geçti

Yorumcunun skandal ötesi sözleri bir anda sosyal medyada tepkiye yol açtı. 500 bini aşkın izlenme alan sözlerin ardından gelen şikayetler üzerine emniyet birimleri de harekete geçti.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Alman haber ajansı DPA'ya konuşan polis sözcüsü, şikayetler üzerine soruşturma başlatıldığını ve çalışmalar sonunda ırkçı yorumcu hakkında ne yapılacağına karar verileceğini dile getirdi.

Premier Lig'de oynayan Türk futbolcular Cenk Tosun, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan, 2018'in mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişlerdi. Bu fotoğrafın ardından Almanya'da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a sert eleştiriler yapılmıştı.

2018 Dünya Kupası'nda grup aşamasında turnuvaya veda eden Almanya Milli Takımı'nda elenmenin faturası da Mesut Özil'e kesildi. Almanya Futbol Federasyonu ise olayı yönetememekten dolayı tepki gördü.

"Irkçılık asla kabul edilemez"

"Bu kararı almak çok zordu çünkü takım arkadaşlarım, teknik ekip ve Almanya'nın iyi insanları için her zaman her şeyimi verdim. Fakat üst düzey Alman Futbol Federasyonu yöneticileri; Türk kökenime saygısızlık yapıp, beni bencilce politik propaganda malzemesi yaptılar. Artık yeter. Benim futbol oynama nedenim bu değil. Arkama yaslanıp hiçbir şey yapmamam beklenemezdi. Irkçılık asla kabul edilemez" diyerek milli takıma veda etmişti.

İlkay Gündoğan, Wolfsburg'da oynanan mücadele sonrasında, "İnsanlar şov istiyor, bunun farkında olmalıyız. Bunu yapmadığımız vaakit ıslıklanıyoruz. Kolay olamsa da profesyonel kişiler olarak bununla başa çıkmayı öğrenmeliyiz." diye konuştu.

Bazı futbolcular ise bu tepkileri olağan karşılamadı. Takımın önemli isimlerinden Joshua Kimmich tepkilere şaşırdığını belirterek, "İnsanlar yavaş yavaş sabırsızlanıyor; çünkü galibiyet görmek istiyorlar" dedi.

2018 Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı'nda bir takım değişiklikler yaşandı. Mesut Özil kendisine yönelik ırkçı yaklaşımlardan ötürü milli takımı bırakma kararı aldı.

Teknik direktör Joachim Löw'ün, yıllardır milli takım formasını terleten Thomas Müller, Matz Hummels ve Jerome Boateng gibi isimleri de kadro dışı bırakması çok konuşuldu.