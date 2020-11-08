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Aktüel Almanya'da çocuklar İzmir'deki depremzedeler için yardım topladı
Aktüel

Almanya'da çocuklar İzmir'deki depremzedeler için yardım topladı

Yeniakit Publisher
2020-11-08 21:49:03 -
Almanya'da çocuklar İzmir'deki depremzedeler için yardım topladı

KÖLN (AA) - Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde yer alan Balve beldesindeki 9-12 yaş Kur'an kursu öğrencileri, İzmir'deki depremden etkilenenler için yardım topladı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Mimar Sinan Camisi öğrencileri, harçlıklarını ve kumbaralarında biriktirdikleri paraları hazırlanan yardım sandıklarına attı.

Caminin din görevlisi Serkan Öztürk, kendileri küçük ama yürekleri büyük olan çocukların bu ulvi davranışı karşısında duygulandıklarını ve mutlu olduklarını ifade etti.

Toplanan yardımlar devam eden DİTİB İzmir Depremi Yardım Kampanyası'na gönderilmek üzere Balve DİTİB Mimar Sinan Camisi Dernek Başkanı Özkan Güler'e teslim edildi.

Güler, "Miniklerimizin bu davranışı belki iyilik denizinde bir damla olacaktır. İyilik, durgun suya atılan taşın oluşturduğu halkalar gibi genişleyerek büyüyecek." dedi.

Derneğin veliler birliği başkanı Gökan Çetin de "Sevindirici olan evlatlarımızın 'veren el' olma, hayırda yarışma ve mazluma yardım etme konusunda gösterdikleri hassasiyet takdire şayandır." şeklinde konuştu.

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