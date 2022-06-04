  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mülteci düşmanlığını görünce balıklama atladı! Rezil olan Ümit Özdağ apar topar paylaşımını sildi

Diyanet'te flaş görev değişimi! Erdoğan imzaladı

Lübnan Suriyeli mülteciler konusunda Avrupa’ya rest çekti

Balıkesir'de peş peşe korkutan depremler! İstanbul'da da hissedildi

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan CHP'yi kızdıracak açıklama! Olay itiraf

Bakan Varank, Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye’de hiç fabrika açılmıyor" yalanına 41 fabrika açılışında cevap verdi!

Rus internet şirketinde üst düzey deprem! AB'nin hedefi olmuştu

Bunun adı millete ihanettir! CHP'den skandal cezaevi ziyareti

Tahıl ihracatına izin verdi! Putin'den 'Belarus' şartı

Elif Çakır'a kendi okuru haddini bildirdi! 'Keşke Kabataş videosundan da bahsetseydiniz'
Ekonomi Almanya'da asgari ücrete 3. zam yapıldı
Ekonomi

Almanya'da asgari ücrete 3. zam yapıldı

Almanya'da yılbaşında 9,82 euro olarak belirlenen saatlik asgari ücret temmuzda10,45 euroya, ekimde ise 12 euroya yükseltilecek.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 11:24:00 -
Almanya'da asgari ücrete 3. zam yapıldı

Almanya'da asgari ücreti saatlik 9,82 eurodan 12 euroya çıkaran yasa tasarısı kabul edildi. Zam sonrası saatlik asgari ücret temmuz ayında 10,45 euroya ekim ayında ise 12 euroya yükseltilecek.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil, ücret artışının özellikle Almanya'nın doğusundaki birçok kadın ve işçi de dahil olmak üzere yaklaşık 6 milyon kişinin gördüğü en büyük artış olabileceğini söyledi. Heil yapılan zamla ilgili, "Artan asgari ücret satın alma gücünü artıracak ve Almanya'da ulusal ekonominin uzun vadede daha verimli olmasını sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Zam beklentinin üzerinde

Almanya'da zorunlu asgari ücret uygulaması 2015 yılı Ocak ayında yürürlüğe girmiş, işveren ve sendikalardan oluşan Asgari Ücret Komisyonu'nun tavsiyeleri doğrultusunda ücrette artırımlara gidilmişti. Son olarak yıl başında 9,82 euro olarak belirlenen asgari ücretin 1 Temmuz'da 10,45 euroya çıkarılması öngörülüyordu. Koalisyon hükümeti ise Komisyon önerilerinin dışına çıkarak bir kereliğine yasal düzenleme yoluyla zamda uzlaşmıştı.Almanya'da şu anda yaklaşık 6,2 milyon insanın saatte 12 eurodan daha az bir ücretle çalıştığını belirtiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay