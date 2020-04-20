Almanya'da 8 Türk koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Almanya'da son 24 saatte 8 Türk vatandaşının daha yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi. Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Hamburg, Nürnberg, Mainz ve Stuttgart bölgelerinden 8 Türk corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ölenlerden bazılarının kimsesi olmadığı ve bu nedenle Almanya'da defnedilecekleri bilgisi paylaşıldı. Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin aile bireylerinde de corona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Bu ölümlerin ardından Almanya'da corona virüs sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 87'ye yükseldi.

Ülkede corona virüs vaka sayısı yaklaşık 145 bin 185'e, corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 586'ya çıktı.