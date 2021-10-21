Almanya’da 74 fahri Kur’an kursu öğrencisine belge
Almanya’da, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) tarafından düzenlenen seminere katılarak sınavda başarılı olan 74 fahri Kur’an kursu öğreticisine, yeterlilik belgesi verildi.
Berlin DİTİB Dini Danışma Kurulu öncülüğünde, bölge cemiyetlerde görev yapacak öğreticilere yönelik düzenlenen seminerde, dört hafta boyunca din eğitiminde temel ilkeler, eğitim programı uygulama esasları, materyal hazırlama teknikleri ve etkin sınıf yönetimi gibi mesleki ve pedagoji eksenli konularda eğitim verildi. Berlin DİTİB Dini Danışma Kurulu Başkanı Emre Şimşek tarafından eğitim verilen 74 fahri öğretici, yeterlilik belgesi almaya hak kazandı.