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Dünya Almanya Türkiye'yi Kovid-19 "yüksek riskli" bölgeler listesinden çıkardı
Dünya

Almanya Türkiye'yi Kovid-19 "yüksek riskli" bölgeler listesinden çıkardı

Almanya, Türkiye'de vakaların azalması nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında "yüksek riskli" bölgeler listesinden çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-06-04 16:27:00 -
Almanya Türkiye'yi Kovid-19 "yüksek riskli" bölgeler listesinden çıkardı

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsü (RKI), Sağlık, Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarıyla hazırladığı riskli bölgeler listesini güncelledi.

Buna göre nisan ortasından bu yana "yüksek riskli" bölgeler listesinde yer alan Türkiye, Kovid-19 vakalarının düşmesiyle 6 Haziran'dan geçerli olmak üzere bu gruptan çıkarıldı ve "riskli' grubuna dahil edildi.

"Yüksek riskli" bölgeler listesinden Türkiye'nin yanı sıra Litvanya ve İsveç de çıkarılarak "riskli" bölgeler listesine konuldu.

Çekya, Vatikan, İtalya ise tamamen "risk" bölgeleri listesinden çıkarıldı.

Uruguay ise "virüs varyasyon" bölgesi olarak ilan edildi.

 

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