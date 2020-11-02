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Aktüel Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer karantinaya girdi
Aktüel

Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer karantinaya girdi

Yeniakit Publisher
2020-11-02 15:19:05 -
Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer karantinaya girdi

BERLİN (AA) - Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer’in, yakın çevresindeki bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle önlem amaçlı karantinaya alındığı bildirildi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kramp-Karrenbauer’in Kovid-19 testi pozitif çıkan kişiyle 8 gün önce temasta bulunduğu ifade edildi.

Kramp-Karrenbauer’in yaptırdığı ilk Kovid-19 testinin negatif çıktığı aktarılan açıklamada, Alman Savunma Bakanı'nın önlem amaçlı 6 gün için karantinaya alındığı belirtildi.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn da 11 gün önce Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından evinde karantinaya girmişti.

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