Almanya Ekonomi Bakanlığı: Ekonomik toparlanma yavaşlamasına rağmen 4. çeyrekte devam edecek

BERLİN (AA) - Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Alman ekonomisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinde mayıs sonrası başlayan toparlanmanın yıl sonuna doğru ivme kaybetmesine rağmen devam edeceğini duyurdu.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, ülke ekonomisine yönelik aylık raporunu yayımladı.

Raporda, ülke ekonomisindeki toparlanmaya ilişkin olarak, "Alman ekonomisindeki toparlanma devam ediyor. Kovid-19 salgınında ulusal ve uluslararası enfeksiyon oranı hala ekonomideki toparlanmayı baskılamaktadır. Ekonomide mayıs ve haziran aylarında ilk güçlü toparlanmanın ardından, ekonomide toparlanma süreci baskı altında kaldı. Veriler, dördüncü çeyrekte toparlanma sürecinin daha yavaş da olsa devam edeceğine işaret ediyor.” denildi.

Sanayi üretiminde toparlanmanın ağustosta ivme kaybettiğine yer verilen raporda, bununla birlikte güçlü siparişlerle görünümün olumlu kalmaya devam ettiğine işaret edildi.

Bakanlığın raporunda, genel olarak, Almanya’nın dış ticaret görünümünün olumlu kalmasına rağmen risklere açık olduğu aktarılarak, birçok ülkede ekonomik faaliyetlerin toparlanmasının ülkenin dış ticaretini destekleyeceğine vurgu yapıldı.

Raporda “Bununla birlikte, küresel ekonomi için Kovid-19 salgınına bağlı riskler hala yüksek. Dünya ticaretinde bir aksaklık olmasa bile, Alman dış ticaretindeki toparlanma süreci muhtemelen biraz zaman alacaktır.” ifadesine yer verildi.

Almanya’da hükümet, nisanda açıkladığı bu yıla ilişkin GSYH'deki 6,3'lük daralma tahminini 1 Eylül'de yüzde 5,8'e revize etmiş, gelecek yıla ilişkin büyüme tahminini ise yüzde 5,2'den yüzde 4,4'e düşürmüştü.

Öte yandan, Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının artması Almanya'da ekonomik toparlanmanın daha fazla ivme kaybetmesine sebep olacağı belirtiliyor. Ülkede son 24 saatte 5 bin 132 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsüne göre, bu rakam, nisan ayından bu yana en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.

Almanya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 334 bin 585'e ve virüs nedeniyle ölenlerin sayısı da 9 bin 677'ye yükseldi.