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Spor

Almanya Bundesliga 2: Hamburg: 0 - A.Bielefeld: 0

Almanya Bundesliga 2’nin 27.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 16:32:52 -
Almanya Bundesliga 2: Hamburg: 0 - A.Bielefeld: 0

Almanya Bundesliga 2’nin 27. hafta mücadelesinde lider Arminia Bielefeld, bir sıra altında bulunan takipçisi Hamburg’a konuk oldu. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.


Almanya 2. Bundesliga’nın 27. hafta mücadelesinde zirve yarışında olan 2 ekip karşı karşıya geldi. Lider Arminia Bielefeld, takipçisi Hamburg’a konuk olurken mücadele golsüz beraberlikle sona erdi. Alınan bu sonuçla beraber lider Bielefeld puanını 53’e yükseltirken, ikinci sırada bulunan Hamburg ise 46 puana çıktı. Ligde 3. sırada yer alan Stuttgart’ın deplasmanda Holstein Kiel’e 3-2 mağlup olmasıyla Hamburg rakibinin de 1 puan önüne geçti. Karşılaşma öncesinde korona virüs nedeniyle Almanya’da hayatını kaybeden vatandaşlar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

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