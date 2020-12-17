  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Almanya Başbakanı Merkel, Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile gurur duyduklarını söyledi
Aktüel

Almanya Başbakanı Merkel, Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile gurur duyduklarını söyledi

Yeniakit Publisher
2020-12-17 14:59:37 -
Almanya Başbakanı Merkel, Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile gurur duyduklarını söyledi

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını bulan Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile başarılarından dolayı çok büyük gurur duyduklarını belirtti.

Başbakan Merkel, BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yle gerçekleştirdiği video görüşmesinde, "Sizinle çok büyük gurur duyuyoruz. Bunu hükümetimiz adına söyleyebilirim." dedi.

Merkel, Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin bulduğu aşının insan hayatı için önemine işaret ederek, Kovid-19 nedeniyle gerçekleşen yüksek ölüm vakalarının bu aşı sayesinde düşmesini umduğunu dile getirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G-20 toplantısında Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin Türk kökenlerinden bahsettiğini vurgulayan Merkel, bundan dolayı da mutlu olduklarını söyledi.

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin firmalarının dünya çapında "spot ışığı gibi" parladığını ifade eden Merkel, dünyada hiç kimsenin Şahin ve Türeci'nin çalışmalarına inanmadığı günler ve ayların geçtiğine dikkati çekti.

Merkel, "Teknolojinize inandınız. Şu anda dünya olağanüstü bir durumda olmasına rağmen böyle bir mRNA teknolojisi hızla piyasaya çıktı. Bu harika bir araştırma başarısının bir ifadesidir. Bilime inanmalı ve desteklemeliyiz. mRNA teknolojinizin potansiyeli tükenmedi. Büyük bir sorumluluk üstlenmek etkileyici. Başardığınız için tebrikler." ifadelerini kullandı.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn da "Mainz'de yapılan, Alman malı bir aşının" artık güven sebebi olduğunu belirterek, "Gurur duymak için nedenimiz var." dedi.

Uğur Şahin aşıyı 11 ayda bulmalarının sebebi olarak 30 yıldır bağışıklık sistemi güçlendirme ve kanser çalışmalarını gösterdi.

Şahin, ilk günden bu yana kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

Şahin, 60 ülkeden araştırmacılara sahip olduklarını belirterek, aşı konusunda gece gündüz demeden hep beraber çalıştıklarını anlattı.

Gelecek kış "normal bir yaşamın" yeniden mümkün olacağını ve artık kapatmaya gerek kalmayacağından emin olduğunu vurgulayan Şahin, Noel boyunca çalışarak aşının her ülkeye ulaştırılacağını aktardı.

Özlem Türeci de ilk olarak 24 Ocak günü Kovid-19'la ilgili aşı araştırmalarına başlama kararı aldıklarını söyledi.

Türeci İngiltere'de an fazla 140 bin kişinin aşı olduğunu ifade ederek, "Tolere edilebilirlik hakkındaki veriler, klinik çalışmadan elde edilen bulgularla eşleşti ancak maraton henüz bitmedi." diye konuştu.

Almanya 27 Aralık'ta BioNTech ve ABD'li ortağı Pfizer'ın aşılarını kullanmaya hazırlanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye Hisar-U'ya hazırlanıyor! S-400'lerin yerini alacak
Gündem

Türkiye Hisar-U'ya hazırlanıyor! S-400'lerin yerini alacak

ABD'nin S-400 yaptırımlarının ardından sevindirici haber Hisar-A'dan geldi. Emekli Kurmay Albay Ünal Atabay, Hisar-A ile ilgili açıklamalard..
ABD'nin yaptırım uyguladığı İsmail Demir'in makam odasında dikkat çeken görüntü
Gündem

ABD'nin yaptırım uyguladığı İsmail Demir'in makam odasında dikkat çeken görüntü

ABD'nin Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırımının ardından Alman Büyükelçi ve beraberindeki heyet, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'i ziyare..
Google duyurdu! Büyük açık
Teknoloji

Google duyurdu! Büyük açık

Google, Qualcomm'un başarısız düzeltme girişiminin ardından, Adreno GPU'larda halen "yüksek" bir güvenlik açığının olduğunu açıkladı. ..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay