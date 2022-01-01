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Ekonomi Almanya, 3 nükleer santralin daha fişini çekti
Ekonomi

Almanya, 3 nükleer santralin daha fişini çekti

Almanya'da son 6 nükleer santralden 3'ünün fişi çekildi. Ülkede enerji ihtiyacının yüzde 80'inin yenilenebilir kaynaklarından sağlanması hedefleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-01 20:49:00 -
Almanya, 3 nükleer santralin daha fişini çekti

Çernobil faciasından bu yana en büyük nükleer felaket olan 2011'deki Fukuşima felaketinden sonra aşamalı olarak nükleer santrallerin faaliyetlerini durdurma kararının alındığı Almanya'da son 6 nükleer santralden 3'ü daha kapatıldı. Brokdorf, Grohnde ve Gundremmingen C reaktörlerinin 30 yıl sonra fişi çekilirken, kalan 3 nükleer santral ise (Isar 2, Emsland ve Neckarwestheim II) 2022'nin sonunda kapatılacak. Brokdorf ve Grohnde nükleer tesislerini işleten Preussen Elektra şirketinin CEO'su Guido Knott güvenlik konusundaki kararlılıkları için personele teşekkür ederek, "Almanya'da onlarca yıldır güvenli, iklim dostu ve güvenilir elektrik tedarikine ciddi bir katkı sağladık" dedi.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının, enerji talebinin yüzde 80'ini karşılamasını hedefleniyor

Artan enerji maliyetlerine rağmen nükleer santrallerin kapatılması Avrupa'nın en büyük ekonomisi için artık geri dönülemez bir adım olarak görülüyor. Ülkedeki 6 nükleer santralin 2021'de Almanya'daki elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 12'sini karşılıyordu. Yenilenebilir enerji yüzde 41 paya sahip iken, kömür yaklaşık 28, gaz yaklaşık yüzde 15 paya sahip. Almanya, rüzgar ve güneş enerjisi altyapısını genişleterek 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik talebinin yüzde 80'ini karşılamasını hedefliyor.

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Yorumlar

Hakki

Avrupanın hiç kafası çalışmayan politakıcıları almanyada yaşıyor bizimkiler gibi rizikoya gireceksin inşallah birşey olmaz herşeyi Allah havele edip işini içinden çıkacaksın bir iki medya kuruluşunuda arkana aldıkdan sonra Ilerde insanlar ölmüş kimin umrunda Onunda kolayı Allah rahmet eylesin
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T.C.VATANDAŞI

Biz de, bedava güneş varken, turizm bölgesine yakıtı için Rusya tekeline mecbur olduğumuz nükleer santral yapmayı "Bağımsızlık" "millî" politika diye kütleye yutturuyoruz! 
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