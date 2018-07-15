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Almanlar iyice hadlerini aştı! ''Milli takımda Türkleri...''

İlkay Gündoğan, Cenk Tosun ve Mesut Özil'in Başkan Erdoğan ile görüşmesi sonrası başlayan futbolda Türklere karşı linç kampanyasında bir siyasetçi daha boy gösterdi. Aşırı sağcı Alman partisinin vekillerinden Martin Hohmann, "Türkleri milli takımda görmek istemiyoruz." dedi.

15 Temmuz 2018 Pazar 17:08
Almanlar iyice hadlerini aştı! ''Milli takımda Türkleri...''

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Federal Milletvekili Martin Hohmann'ın Alman milli takımındaki Türk kökenli oyuncuları hedef alan paylaşımıyla tartışma yarattı.

Hohmann, önceki gün Facebook'ta, "Ölü kurbağa, gri forma ve Osmanlı politikacılarıyla bir kare. Türkler milli takımda olmak zorunda mı?" ifadelerinin yer aldığı bir afiş görseli paylaştı.

HOHMANN: ÜLKEMİZ İÇİN OYNAYAN ALMAN TAKIMI İSTİYORUM

Hohman, paylaşımının altına, "Gelecek dünya kupası için sahada kurbağa, gri forma ve Osmanlı politikacılarıyla özçekim istemiyorum. Ülkemiz için kalpten futbol oynayan gerçek bir Alman milli takımı istiyorum." yorumunda bulundu.

YEŞİLLER PARTİSİ VEKİLİ MUTLU: TÜRK DÜŞMANLIĞINA BAŞLADILAR

Açıklamaya tepki gösteren eski Yeşiller Partisi Milletvekili Özcan Mutlu, yaptığı açıklamada, AfD'nin İslam düşmanlığından sonra artık Türk düşmanlığına başladığını belirtti.

Mutlu, AfD'nin bundan böyle Türk düşmanlığını açıkça dillendireceğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Para birimi avroya karşı kurulan ve öncelikli olarak Avrupa politikalarını eleştiren AfD partisi bu hesap tutmayınca ağırlıklı olarak İslam düşmanlığı ve mülteci düşmanlığında puan kazanmak için çalıştı. Herhalde bu yeterli bulunmadı ki artık açık ve net bir şekilde Türk düşmanlığına başladı. Bunun çok tehlikeli olduğunun kanaatindeyim. Hem İslam hem de Türk düşmanlığı yapan bu parti ırkçılığın ve nazizmin yayılmasını sağlayacaktır. Bu sebepten tüm demokratlar, özellikle Türkiyeli göçmenlerin çok dikkatli ve duyarlı olması şart."

"FAŞİSTLERİN MECLİSTE NE İŞİ VAR?"

İsrail doğumlu komedyen Shahak Shapira da Hohmann'a "Faşistlerin Federal Meclis'te ne işinin olduğu" sorusunu yönelterek tepki gösterdi.

Simon Vaut adlı kullanıcı da Hohmann'ı eleştirerek, Martin Hohmann'ın Yahudi düşmanlığıyla bilindiğini ve bu nedenle Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nden (CDU) uzaklaştırıldığını yazdı.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 17:08
  1. Mesut Özil
  2. Cenk Tosun
  3. İlkay Gündoğan
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. Martin Hohmann
  6. Almanya Milli takımı
  7. Almanya için Alternatif Partisi

YORUM YAZ

  • Ibrahim akIbrahim ak1 sa önce
    Sizde türk milli takımını seçin o zaman kardeşim
  • mm56 dk önce
    BU FAŞİST ve neo-NAZİ ALMANLAR, ORTAÇAĞ ENGİZİSYON DÖNEMİNİN HAÇLI-IRKÇI LAĞIMINDAKİ YERİNİ ALMIŞLARDIR!
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