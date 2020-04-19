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Dünya

Almanlar eylemsizliğe fazla dayanamadı! Sosyal mesafe yalan oldu

Almanya'nın başkenti Berlin'de yeni tip corona virüs önlemlerini protesto etmek isteyen gruba polis engel oldu.

2020-04-19 04:41:00 -
Almanlar eylemsizliğe fazla dayanamadı! Sosyal mesafe yalan oldu

Almanya'nın Berlin kentinde Polis Rosa-Luxemburg Meydanı'nda izinsiz toplanan yüzlerce kişiden bir kısmını sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle gözaltına aldı.

Öte yandan Giessen kentinde de Kovid'19 kısıtlamaları protesto edildi.

50 kişinin katıldığı gösteride, ''Temel hakları zayıflatmak yerine sağlığı güçlendirin. İnsanlara karşı değil virüslere karşı koruyun'' yazılı pankartlar açıldı.

Almanya Anayasa Mahkemesi, Kovid-19'le mücadele kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyma ve maske takma şartıyla kısıtlı sayıda gösteri düzenlenebileceğine onay vermişti.

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