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Gündem Alman uzmanın Türkiye sözleri sonrası Yunan tutuştu!
Gündem

Alman uzmanın Türkiye sözleri sonrası Yunan tutuştu!

Alman Uluslararası ve Güvenlik İşleri Enstitüsü'ne (SWP) bağlı Uygulamalı Türkiye Araştırmaları Merkezi'nin (CATS) başkanlığını yapan Günter Seufert'in "Yunanistan küçük devlet, Türkiye bölgesel güç" yorumu Yunanistan'da tepkilere neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 07:51:00 - 2021-03-04 07:59:02
Alman uzmanın Türkiye sözleri sonrası Yunan tutuştu!

Mart ayında yapılacak AB zirvesine dikkat çeken Yunan basını, Alman çevrelerin Türkiye'yi savunduğunu ve Yunanistan'a karşı propaganda yaptığını yazdı. Haberde, "Alman uzman, Türkiye'nin ABD ve Rusya, ne de Almanya tarafından göz ardı edilemeyecek bölgesel bir güç olduğu konusunda bizi uyarıyor" ifadeleri yer aldı.

"Tüm senaryo bizim için kötü"

Yunan basını, haberde Yunan eski Dışişleri Bakanı Panagiotis Loakeimidis'in görüşlerine de yer verdi. Loakeimidis, "Türkiye, Orta Doğu'da olup bitenlerden ayrı tutulamaz. Aynı zamanda Türkiye bir Akdeniz ülkesidir" dedi.

Alman Seufert'in açıklamalarına değinen Loakeimidis, "Tüm senaryo kesinlikle bizim için çok kötü. Bazılarının kasıtlı olarak Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'deki genişleme planlarını desteklediği tahmin ediliyor." dedi.

İşte Yunanistan'ı rahatsız eden Alman Seufert'in açıklamaları;

"Türkiye bölgesel bir güç"

Almanya'nın Türkiye'yi bölgesel güç kabul edip etmediğine ilişkin soruya Seufert, "Tabii ki evet. Ve bu sadece Berlin için değil. Aynı şey Washington için de söylenebilir. Rusya'nın Dağlık Karabağ savaşına nasıl tepki verdiğini de görün. Rusya, Türkiye'nin Azerbaycan'daki nüfuzunu genişletmesine izin verdi. Yani Rusya da Türkiye'yi bölgesel bir güç olarak kabul ediyor. Türkiye'nin komşularına baktığımızda Yunanistan ve Bulgaristan gibi küçük devletler ile Suriye ve Irak gibi başarısız devletler görüyoruz. On yıllardır muazzam uluslararası baskı altında olan İran'ı da görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye bölgesel bir güçtür. Kendi başına bir güçtür. Bugün Afrika'daki etkisini genişletiyor. Bunu bir gerçek olarak görebilmeliyiz." dedi.

"ABD ve NATO, Türkiye'yi kaybetmeyi göze alamaz"

Washington'un Rusya karşısında Türkiye'yi kaybetmeyi göze alamayacağını ifade eden Seufert, "Batı, Rusya'ya karşı stratejik manevra alanına sahip Türkiye'yi kaybedemez" dedi.

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