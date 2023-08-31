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Gündem Alman turistin tatili kabusa döndü: 6 dikişe 28 bin TL fatura mı olur?
Gündem

Alman turistin tatili kabusa döndü: 6 dikişe 28 bin TL fatura mı olur?

Yeniakit Publisher
2023-08-31 13:48:00 -
Alman turistin tatili kabusa döndü: 6 dikişe 28 bin TL fatura mı olur?

Alman turistin tatili, karşılaştığı hastane faturasıyla kabusa dönüştü.

Ailesiyle birlikte Antalya'nın Manavgat ilçesine tatile gelen Alman turistin tatili, karşılaştığı hastane faturasıyla kabusa dönüştü. Yürüyüş yaparken çürüyen köprü saçının kestiği ayağına Side’deki özel hastanede 6 dikiş atılan turiste 972.07 euro fatura çıkarıldı. Fatura karşısında şaşıran turist, turistlere uygulanan fiyatlar konusunda yetkililerden yardım istedi.
Edinilen bilgiye göre, eşi, çocukları ve arkadaşlarıyla birlikte tatil için Manavgat ilçesine bağlı Side’ye gelen Alman Hans Georg Shucht, 2 gün önce akşam saatlerinde yakınlarıyla grup halinde sahilde yürüyüşe çıktı. Kaldıkları otelin önündeki yürüyüş yolunda yaklaşık 500-600 metre gittikten sonra bir köprüden geçtiği sırada Hans Georg Shucht’un ayağı çürüyen saçın içerisine girerek kesikler oluştu. Otele döndükten sonra taksi ile Side’de bulunan Side Özel Anadolu Hastanesi'ne giden Hans Georg Shucht’un ayağına pansuman yapıldıktan sonra 6 tane dikiş atıldı. Muhasebeye gelindiğinde kesilen 972,07 euro tutarındaki faturayı görünce şaşıran Shucht, sadece 6 adet dikiş için bu kadar para istenmesine anlam veremedi. Ödemeyi yaptıktan sonra oteline dönen Shucht, aynı olayın başkalarına yapılmaması için yetkilileri göreve davet etti.
Türkiye tatilinin çok güzel başladığını belirten Hans Georg Shucht, “Ailem ve arkadaşlarımla birlikte 6 kişilik bir grup olarak Side’ye tatile geldik. Tatilimiz çok güzel bir şekilde sürerken, önceki akşam yürüyüş sırasında bir köprüden geçerken köprüde çürüyen bir bölümde ayağım sıkıştı, kesik oluştu. Akşam Side’de bulunan özel hastaneye giderek pansuman yapıldı ve 6 tane dikiş atıldı. Çıkan fatura inanılacak gibi değildi. 6 dikiş için 972,07 euro fatura kesilmişti. Bana öncesinde fiyat konusunda bilgilendirme yapılmadı. Ödediğim bu fatura bizim güzel başlayan tatilimizin adeta zehre dönüşmesine neden oldu. Türkiye'deki yetkililerin bu konuda gerekli incelemeleri yapmalarını istiyorum. Benim başıma gelen diğer insanların başına gelmesin” dedi.

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