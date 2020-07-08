  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Alman siyasetçiden Rusya ve Çin'in Suriye'ye uluslararası yardımları veto etmesine tepki

Yeniakit Publisher
2020-07-08 18:49:21 -
Alman siyasetçiden Rusya ve Çin'in Suriye'ye uluslararası yardımları veto etmesine tepki

BERLİN (AA) - Almanya'da iktidar ortağı Hristiyan Birlik Partilerinin (CDU/CSU) Dış Politika Sözcüsü Jürgen Hardt, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Rusya ve Çin'in Suriye'de milyonlarca kişiye uluslararası yardımların gönderilmesine imkan tanıyan mekanizmanın yenilenmesini veto etmesine tepki gösterdi.

Hardt basına yaptığı açıklamada, Suriye'ye 2014'ten bu yana sınır ötesi uluslararası yardımların yapılmasına olanak sağlayan ve 10 Temmuz'da görev süresi dolacak mekanizmanın yenilenmesini öngören karar tasarısının Rusya ve Çin tarafından veto edilmesini insanlık dışı bir tutum olarak niteledi.

Alman siyasetçi ayrıca Çin'in Rusya çizgisini koşulsuz olarak takip ettiği gerçeğinin uluslararası toplumun geri kalanı için büyük endişe duyulması gereken bir durum olduğunu vurguladı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı