Alman otomobil devinde alarm: ABD’de on binlerce araç geri çağrılıyor

BMW of North America, direksiyon sistemiyle ilgili tespit edilen bir sorun nedeniyle ABD genelinde 36 bin 922 aracı geri çağıracağını açıkladı. Araçlar park halindeyken direksiyon simidinde beklenmeyen hareketler yaşanabileceği ve bunun da yaralanma riskini artırabileceği vurgulandı.

KAZA RİSKİNİ ARTIRABİLİR

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), BMW of North America'nın direksiyon sisteminde tespit edilen bir arıza nedeniyle ABD genelinde 36 bin 922 aracı geri çağırma kararı aldığını duyurdu.

NHTSA tarafından yapılan açıklamada, söz konusu araçlarda hareketsiz durumdayken direksiyon simidinde beklenmeyen hareketler meydana gelebileceği belirtildi. Yetkililer, bu durumun yaralanma riskini artırabileceğine dikkat çekerken, aynı sorunun araç seyir halindeyken de kaza ihtimalini yükseltebileceğini ifade etti.